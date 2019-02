Compartirá sus deseos en Facebook

Ciudad de México— Will Smith mostrará sus rutinas diarias en ‘Will Smith’s Bucket List’, serie que se estrenó ayer a nivel mundial a través de Facebook Watch.

El show permitirá a los espectadores y usuarios de la red social viajar por todo el mundo junto con el nominado al Oscar y acompañarlo en varias aventuras en las que enfrentará distintos desafíos.

“Superará obstáculos e incluso sus mayores miedos. Acompaña a Will mientras completa su lista de deseos (‘bucket list’). Es un deseo por episodio”, explicó la plataforma en un comunicado.

La serie exclusiva de Facebook contará con participaciones del comediante Dave Chappelle, el piloto de carreras y campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ¡y hasta de tiburones!.

En el primer episodio, titulado “Skydiving”, Smith cumple un deseo para su cumpleaños número 50: que su esposa Jada Pinkett Smith haga paracaidismo con él en Dubai.

El capítulo, de 22 minutos, relata la lucha del actor por convencer a su pareja, así como la complicidad con sus hijos Trey y Jaden Smith, quienes se emocionan por ver a sus padres surcar los cielos.

‘Will Smith’s Bucket List’ está disponible en Facebook Watch para todo el mundo, con subtítulos en español. Cada episodio (son seis en total) estará disponible en México todos los miércoles.

Esta serie significa la primera alianza entre el protagonista de sagas como ‘Hombres de Negro’ y ‘Dos Policías Rebeldes’ con la red social, además de el primer show de alto perfil de la plataforma de video.

Con este proyecto Will se une a su esposa, Jada Pinkett, y a su hija Willow, quienes ya tienen en la red el programa ‘Red Table Talk’.

Para ver y recibir notificaciones de cada nuevo episodio de ‘Will Smith’s Bucket List’, los usuarios tienen que seguir la página oficial del programa y éste se agregará automáticamente a su lista de seguimiento.