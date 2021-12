Comparten nuevas vivencias

HBO Max trae de regreso a las amigas Carrie, Miranda y Charlotte de “Sex and the City” en la nueva serie de 10 episodios “And Just Like That”, que arranca este jueves en la plataforma de streaming con los dos primeros capítulos.

La serie retoma la vida de Carrie Bradshaw, además de su icónica manera de vestir, junto a Miranda Hobbes y Charlotte York. Esta versión de “Sex and the City” 2021 reanuda los hechos de la versión original y da un salto en el tiempo para hacer una recapitulación actual de la vida de este trío inseparable y sus aventuras por Manhattan.

Contando con diez episodios para esta primera entrega, “And Just Like That” pretende devolvernos esos aires de esperanza, ese dramatismo romántico en historias enredadas y, hoy más que nunca, hablar del feminismo como en su momento lo lograron nuestras queridas protagonistas.

Son diez episodios de media hora cada uno, es todo lo que tendremos para descubrir cómo ha tratado el paso del tiempo la relación de amistad entre Carrie, Miranda y Charlotte, que ahora tienen 50 años.

Sarah Jessica también es productora ejecutiva de este nuevo show y ya ha confirmado que habrá un suceso reciente que tendrá mucho protagonismo: la pandemia provocada por el coronavirus.

Y, de acuerdo con los primeros tráilers de la serie, todo apunta a que la vida sentimental de la columnista dará un vuelco y tendrá nuevo novio.

Sin Samantha

No es ninguna sorpresa para las amantes y fanáticas de “Sex and The City” que Kim Cattrall no regresará a los nuevos capítulos de la serie. A decir verdad, el conflicto que por años se ha establecido entre la actriz conocida por interpretar a Samantha y la protagonista Sarah Jessica Parker, se remonta a finales de la serie en 2004, misma que retrasó las entregas cinematográficas de 2008 y 2010. Finalmente, para 2021, parece que la relación está completamente rota entre las intérpretes de Carrie y Samantha, lo que no sorprende ante su ausencia en “And Just Like That”.

Cómo les ha cambiado la vida

En esta secuela seremos testigos de las nuevas relaciones de Miranda, lo mayores que están las hijas de Charlotte y Harry y también de cómo ha evolucionado la historia de amor entre Carrie y Mr. Big. Y por supuesto, veremos a personajes muy queridos, como es el caso de Stanford Blatch, interpretado por Willie Garson. Además, entrarán en acción nuevos personajes con actrices como Sara Ramírez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker.

Para tu información

La ficción creada por Wilson Alzuru para HBO tuvo mucho éxito. Se emitió por primera vez el 6 de junio de 1998 y concluyó el 22 de febrero del 2004, con 94 episodios transmitidos en seis temporadas. Estos capítulos fueron traducidos al español y francés, por mencionar algunos idiomas, y se proyectaron en todo América Latina y Europa.

Elenco

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis están de vuelta junto con Chris Noth, David Eigenberg y Evan Handler. Tendrá nuevas caras como las de Sara Ramirez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker.

Para verla

‘And Just Like That’

Estrena 10 de diciembre

HBO Max