Comparten nueva denuncia sexual contra Tenoch Huerta

Ciudad de México.- Como lo ha hecho en estas últimas semanas, la saxofonista María Elena Ríos volvió a tomar su cuenta de Twitter para darle voz a otras mujeres que también aseguran haber sido violentadas por Tenoch Huerta.

"Con el consentimiento de mi compañera, les comparto otro testimonio de manipulación y violencia ejercida por Tenoch Huerta, quien con bandera de 'aliade' se apropió de nuestra lucha para justificar sus violencias. Compañera, gracias por confiar en mí, ya no estamos solas", escribió la artista en la red social.

En un hilo de Twitter, que llega casi a los 200 "me gusta", María Elena compartió la historia de otra chica que asegura haber conocido al actor de Narcos en el 2017.

La mujer, que mantiene su anonimato, explica cómo comenzó a contactarse con el actor a través de mensajes. También se dijo admiradora de su trabajo en diversos personajes.

"Su atención me hizo sentir especial. Incluso cuando estaba grabando una serie o en algunos premios de cine me contestaba los mensajes. Eso me hacía sentir aún más especial", relata la chica.

"Todo era lindo hasta que mostró muestras de desinterés porque no le mandaba fotos desnuda. Y como manipulación sólo me contestaba los mensajes cuando le decía que le mandaría alguna".

La supuesta víctima de Tenoch continúa su testimonio señalando que le llegó a mandar fotos desnuda al actor, y que este le pidió otras durante su menstruación. Tras dudarlo varias veces, cedió a la petición.

"Después de esa breve alegría me dejó de hablar. Ya no volvió a contestar mis mensajes. Sentí que ya no le servía para nada", escribe la chica. "Al final sólo me quedó sentirme como un objeto para sus deseos".

Hace unas semanas, María Elena Ríos denunció en redes sociales a Tenoch Huerta de haberla violentado sexualmente, pues el actor supuestamente habría practicado "stealthing" (removerse el condón sin aviso o consentimiento de la otra persona) en ella.

Desde entonces, otras mujeres han denunciado de forma individual y a través de la artista sus propias historias con el histrión, quien se ha mantenido hermético respecto al tema.