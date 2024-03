Comparte su vida con la ropa

Associated Press | Se incluirán unos 100 looks que la modelo londinense de 53 años ha utilizado en las pasarelas Associated Press Associated Press

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Londres — Tras cuatro décadas en el mundo de la moda, la reina de la pasarela tendrá su propia exposición. El Victoria and Albert Museum de Londres presenta "NAOMI: In Fashion", una celebración de la duradera carrera de Naomi Campbell. La exposición, que se inaugurará en junio, mostrará trajes de diseñadores memorables llevados por Campbell, una de las modelos y mujeres negras más reconocidas del mundo. "Es un honor que el V&A me pida que comparta con el mundo mi vida con la ropa", declaró Campbell, de 53 años. Sonnet Stanfill, conservador de moda del museo, calificó a Campbell de "una de las figuras más prolíficas e influyentes de la cultura contemporánea". La exposición incluirá unos 100 looks y accesorios de los grandes nombres de la moda, desde Chanel y Dolce & Gabbana hasta Versace, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen y muchos otros. Destacan un corsé de 1989 de Thierry Mugler inspirado en un coche y hecho de plástico y metal, un vestido rosa chicle de Valentino y una capa de plumas que Campbell lució en la Gala Met de 2019 y unos zapatos de plataforma de Vivienne Westwood asombrosamente altos que Campbell llevó durante su famosa caída en la pasarela en 1993. La londinense Campbell asistió a la escuela de teatro desde muy pequeña y comenzó su carrera a los 8 años, cuando empezó a actuar en videos musicales para Bob Marley y Culture Club. La aspirante a bailarina fue contactada por un agente de modelos cuando tenía 15 años, y en dos años ya se pavoneaba por las pasarelas de París y Milán. Fue la primera modelo negra en aparecer en la portada de Vogue Francia en 1988. Parte de la exposición se centra en la relación personal y profesional de Campbell con el difunto diseñador de origen tunecino Azzedine Alaïa, que abrió su casa y su estudio parisinos a la joven Campbell. Ella inspiró su trabajo, mientras que él ayudó a impulsar su carrera. Según los comisarios, la muestra reconocerá la defensa que Campbell hizo de la igualdad en la industria de la moda y su apoyo a los nuevos talentos creativos. La exposición permanecerá abierta desde el 22 de junio hasta abril de 2025.