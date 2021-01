‘Comparte’ inspiración

Cortesía Ángel Soto / Alejandra Trillo

Las personas detrás de las redes sociales no son números ni estadísticas que sólo sirven para sumar o restar popularidad a figuras públicas: son seres humanos que piensan, sienten y se dejan influir por los mensajes que reciben de aquellos con más ‘poder’. Y si alguien está consciente de la responsabilidad que conllevan los seguidores en plataformas digitales, es la chihuahuense Alejandra Trillo.

Aunque la joven docente de 23 años no se percibe a sí misma como una ‘influencer’, definitivamente lo es. Desde el 7 de enero su cuenta de TikTok ha crecido exponencialmente, pasando de los 200 mil a los 420 mil seguidores en menos de un mes, cantidad que representa casi la tercera parte del número total de habitantes en Ciudad Juárez (un millón 391 mil, según la Encuesta Intercensal 2015 de Inegi).

“Puedo tener los números, pero no me considero figura pública o ‘influencer’, simplemente me considero una persona a la que le gusta ayudar e inspirar”, asegura Trillo en entrevista telefónica a El Diario de Juárez.

Exmodelo y fundadora de la agencia de modelaje Klass en la frontera, Alejandra recuerda haber comenzado a estar muy activa en redes sociales desde 2013. Sin embargo, no fue hasta 2018 que comenzó a subir contenido para compartir su historia de superación personal y promover un mensaje de amor propio.

“Todo empieza desde que yo cambié mi estilo de vida. Desde que comencé a subir de peso, que empecé a creer en mí. Yo vi que comenzaba a inspirar a otras personas, a comprenderlas y a ayudarlas con el ejercicio a cumplir sus metas, a darles como esa motivación”, explica.

Luego de modelar desde los cuatro años y de trabajar con los diseñadores Salatiel Ortiz, Daniel Fonseca, Armando Rodríguez y Valeria Coa, y junto a las modelos Annie Van Rickley y Vanessa Ponce de León (Miss Mundo 2018), en 2017 Alejandra Trillo decidió darle un giro a su vida para enfocarse al fitness y transformar su cuerpo y mente. Más tarde, tomó la decisión de compartir su viaje en Instagram y TikTok.

“Pensé: ‘Puedo tener un impacto muy positivo porque no solamente es subir fotos, no sólo es la parte superficial, sino la parte reflexiva, emocional’. La conexión que puedes tener con las personas, el hecho de poder influir en alguien de manera positiva, en cambiar su alimentación; que se logren querer como personas, que vean lo maravillosas que son, para mí eso fue lo que me hizo querer seguir subiendo más cosas así”, asegura.

Enfocada en lo positivo

Las redes sociales tienen dos rostros: el positivo y el negativo. Y Alejandra Trillo no está exenta de recibir burlas o críticas por el contenido que comparte.

“Son cosas que pasan, a las que te expones, pero no son negativas como tal, aunque la intención sea mala. Es decir, como tú lo tomes tiene mucho que ver (…) Si yo hubiera dejado que lo negativo influyera de mala forma en mí, no hubiera crecido de manera personal”, expresa.

Enfocándose únicamente en lo positivo y sin odio ni rencor hacia las personas, transforma todo los comentarios negativos en motivación, pues ella asegura que su meta es crecer cada vez más como persona y hacerse más fuerte para poder inspirar a otros a que cumplan sus sueños sin miedo.

“Puedo crecer en números, pero es porque estoy creciendo como persona”, concluye.

Alejandra Trillo

Nombre: Alejandra Trillo Dozal

Alejandra Trillo Dozal Ocupación: Docente y directora de la Agencia de Modelos Klass

Docente y directora de la Agencia de Modelos Klass Edad: 23 años

23 años Lugar y fecha de nacimiento: Cuauhtémoc, Chihuahua, el 30 de septiembre de 1997

Cuauhtémoc, Chihuahua, el 30 de septiembre de 1997 Estudios: Colegio Independencia, escuela secundaria federal No. 1, Colegio de Bachilleres Plantel 5 y licenciatura en Educación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)

