Comparte hoy su ‘herencia romántica’

El cantante colombiano Manuel José añade a Ciudad Juárez a la serie de presentaciones que tendrá en territorio nacional, y llega hoy al Centro Cultural Paso del Norte con un bagaje cargado de romanticismo.

Quien ha declarado ser hijo de José José tiene preparado un emotivo concierto en el que interpretará algunos himnos de ‘El príncipe de la canción’, así como temas inéditos de su disco ‘Herencia romántica’.

“Es mi primera vez en Ciudad Juárez, es un concierto que tenemos postergado desde que recién empezó la pandemia, ya estaba dentro de nuestra agenda y pues lastimosamente todo se nos fue para atrás, pero ahorita estamos retomando nuevamente”, comparte el intérprete de 31 años en entrevista para El Diario.

Agrega que durante el presente año ya ha visitado varias ciudades del país y que justo antes de llegar a la frontera estará en la capital, así como en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

“Es un show muy romántico, de mucha nostalgia porque venimos con unas canciones que obligadamente llegan al corazón. Es un recorrido por canciones que todos conocen y quieren escuchar, pero también añadimos un poco de nuestra propuesta personal que se desprende de ‘Herencia romántica’, disco que nos ha dado grandes satisfacciones”.

El álbum al que se refiere el cantante contiene temas como ‘Sigo siendo el triste’, ‘Deja ya a ese hombre’, ‘Masoquista’, ‘Cuando amanezcas conmigo’ y ‘Silencio’, “que conservan el romanticismo pero que aportan ya algo más de modernismo, sin perder la esencia de Manuel José, que es cantarle al corazón”.

La mayoría estas canciones fueron compuestas por el cantautor español Carlos Fénix, ganador del festival de Benidorm hace unos años, y otras cinco son covers que marcaron una pauta en la forma en que interpreta.

Un año después de lanzamiento de ese álbum, en 2018 presentó ‘Dos generaciones, el mismo sentimiento’, un disco homenaje que grabó en el Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México, con orquesta sinfónica.

“Hicimos 10 temas de don José José grabados en vivo, y ese título hace referencia a las generaciones que crecieron con estas canciones, al gusto musical que nuestros padres y abuelos nos transmitieron, y que esta nueva generación que no tuvimos la oportunidad de vivir el apogeo de la balada, de todas formas la estamos recibiendo ahora”.

Sobre la conexión que ha logrado con el público mexicano asegura que es genuina y que a cada plaza que llega lo reciben muy bien.

“Yo me he quedado maravillado, sorprendido, a veces me emociono hasta las lágrimas en tantos escenarios, como por ejemplo el Teatro Metropólitan, o en Guadalajara, Morelia, Toluca, Tijuana, Mérida, y todas esas ciudades me han regalado unas ovaciones increíbles, dándome esa bienvenida tan hermosa, abriéndome el corazón”.

Nacido con el nombre de Brian Fanier Álvarez, el cantante de estampa similar a la de José José realiza actualmente una preselección de canciones inéditas para lo que será su tercer disco.

El proyecto musical mantendrá el tono romántico con el que tanto se identifica, pues es un enamorado del género y le gusta ir a contracorriente, por lo que no tiene intenciones de incursionar en el urbano o el reguetón.

“A veces piensan que una persona joven como yo debería de irse por lo comercial, por lo que está sonado, pero lo que quiero es marcar la diferencia, y quiero decirles a los jóvenes que están interesados en tomar este camino musical que luchen por lo que tengan dentro de su corazón, no pasar la música por el filtro del bolsillo, sino de su corazón”.

Manuel José

Hoy a las 8:00 p.m.

Centro Cultural Paso del Norte

Entrada: 920, 805, 575 y 345 pesos

Boletos a la venta en Don Boletón y en taquillas del teatro