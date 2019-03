Compañeras de universidad de Gaga crearon grupo para hacerle ‘bullying’

Ciudad de México.-ALady Gaga la hemos visto llorar cada que recibe un premio. Para muchos es una exageración tanta efusividad, pero después de conocer la siguiente historia quizá logren entender algo de lo que siente la artista.

Después de ganar el Oscar a Mejor Canción Original por ‘Shallow’, la neoyorkina dijo: “a ti que estás en tu casa viendo desde tu sillón, lo único que tengo que decirte es que esto es trabajo duro de muchísimo tiempo. No se trata de ganar, se trata de no rendirte. Si tienes un sueño lucha por él, hay una disciplina para la pasión. No se trata de las veces que te caigas o te rechacen, se trata de pararte, de ser valiente y de seguir adelante".





Días antes, previo a recibir un Grammy contó que durante un tiempo le dijeron que era rara, que su imagen, decisiones y sonido no funcionarían.

Parecerían discursos llenos de lugares comunes, pero recientemente dieron a conocer algo del pasado de Gaga que le da sustento a sus dichos.

Cuando iniciaba su carrera, algunas compañeras suyas de la Universidad de Nueva York crearon un grupo de Facebook que se llamaba ‘Stefani Germanotta, nunca serás famosa’.









La página tenía fotos de Stefani-nombre real de Gaga- a los 18 años cantando y tocando el piano en bares locales.









Los comentarios decían “¿Quién se cree que es?” o “pu#! que necesita atención”.





Pero el ‘bullying’ que sufrió por parte de las otras universitarias no fue lo único, pues cuando sus padres la metieron al Convento Sagrado Corazón supo lo cruel que podían ser los niños, quienes le decían que “parecía una lesbiana” y que “era una zorra”.

Poco tiempo después de estar en la escuela religiosa comenzó a tomar clases de piano y canto con Don Lawrence, maestro de Christina Aguilera. Y lo demás es historia.

Así que si molestas a alguien deberías considerarlo nuevamente, pues no sabes si será la siguiente persona en ganar un Oscar, Grammy, BAFTA y Globo de Oro en el mismo año… como lo hizo Stefani Joanne Angelina Germanotta.