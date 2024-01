Cómo sucedió que la música regional mexicana se volvió global

Associated Press | El sencillo 'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma superó los mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2023 Associated Press | El sencillo 'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma superó los mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2023 Associated Press | El sencillo 'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma superó los mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2023 Associated Press | El sencillo 'Ella baila sola' de Eslabón Armado y Peso Pluma superó los mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2023

La música regional mexicana, un término general que abarca mariachi, banda, corridos, norteña, sierreño y otros géneros, se ha convertido en un fenómeno global, que encabeza listas de éxitos musicales y llega a nuevas audiencias a medida que cruza más y más fronteras. Si bien ha tenido presencia en Estados Unidos desde hace décadas, con estrellas como la difunta Selena Quintanilla que fusionó música tejana con pop, disco y R&B, algo extraordinario sucedió en el último año. El sencillo "Ella baila sola" de Eslabón Armado y Peso Pluma superó los mil millones de reproducciones en Spotify en diciembre de 2023, convirtiéndose en el primer éxito de música regional mexicana entre los primeros 10 puestos del listado Hot 100 de Billboard que incluye música de todos los géneros, alcanzando el puesto número 4. Días después, la colaboración de Bad Bunny con Grupo Frontera "Un x100to" alcanzó el puesto 5. De acuerdo con el informe de fin de año de Luminate para 2023, cuatro de los seis artistas latinos que llegaron a 1.000 millones de reproducciones de streaming en Estados Unidos eran mexicanos o de origen mexicano: Peso Pluma, Eslabón Armado, Junior H y Fuerza Regida. También se ubicaron entre los 125 artistas más escuchados. En general, la música regional mexicana creció un 60% en Estados Unidos, lo que representa 21.9 mil millones de reproducciones de audio bajo demanda. ¿Cómo sucedió? The Associated Press contactó a músicos, productores y expertos de la industria para tener una idea de la evolución de la música regional mexicana previo a la 66ta entrega anual de los premios Grammy que se celebrará el 4 de febrero. MÚSICA QUE IRRUMPIÓ CON FUERZA Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard, dijo a AP que creía que la música mexicana siempre iba a ser muy popular en Estados Unidos, dada su gran población mexico-estadounidense. “Pero nunca, ni en un millón de años, pensé que se iba a volver tan global”, dijo. Para Cobo, uno de los factores que contribuyen al alcance internacional de la música regional mexicana es el streaming, que democratizó los hábitos de escucha y permitió que los oyentes que de otro modo no se encontrarían con esta música se enamoraran de ella. Tan sólo en Spotify, la música mexicana creció 400% a nivel mundial en los últimos cinco años, según Uriel Waizel, líder editorial en Spotify México. Y en YouTube, Peso Pluma superó a Taylor Swift y Bad Bunny para convertirse en el artista más escuchado de 2023 en la plataforma. Además del streaming, Cobo apunta a una gran población mexico-estadounidense en Estados Unidos interesada en explorar la música de sus antepasados, y a una nueva generación de músicos que abrazan la música regional, pero la mezclan con rap, reggaetón e instrumentación electrónica, vigorizándola en el proceso. “Pasó de ser una música un poco anticuada”, dice Cobo. “Ahora veo un movimiento. Y creo que eso es emocionante”. Waizel dice que, si bien la música mexicana tiene siglos de antigüedad, “la música mexicana actual la está rompiendo porque es la música que escuchan los jóvenes”. Spotify confirmó que el mes pasado, el 56% de los escuchas de artistas latinoamericanos tenían menos de 30 años. En México, la cifra aumenta a 60% de los oyentes. “Antes los papás le enseñaban la música regional a los hijos, pero ahora los jóvenes son los que le andan enseñando a los papás la música”, dijo DannyLux, de 19 años e intérprete de sad sierreño, un subgénero novedoso surgido hace unos cinco años. “La música regional anda llegando a las alturas del reggaetón, antes no se veía eso”. UN MOVIMIENTO, NO UN MOMENTO De acuerdo con el productor mexicano galardonado con el Grammy y el Latin Grammy, Édgar Barrera, para entender la música regional mexicana, los oyentes primero deben entender que “es un movimiento” que finalmente tiene su “momento de brillar globalmente”, porque los artistas mexicanos ahora abarcan toda una variedad de géneros y sonidos. Mencionó las cumbias de Grupo Frontera y los corridos tumbados de Peso Pluma, ambos con enfoques líricos muy diferentes, pero en esas listas globales “haciendo esos números que están haciendo los artistas americanos (estadounidenses)”. Artistas como Grupo Frontera, Fuerza Regida y Junior H están agotando entradas en los mismos “venues (foros) … que va Drake”, señaló. Barrera cree que parte del atractivo transfronterizo es que estos géneros regionales mexicanos se basan en la interpretación instrumental en vivo: guitarras, tubas, trombones, trompetas y más. “Son músicos reales, es gente haciendo música de verdad y no es una computadora donde tú le estas programando o agarrando algo de una librería de sonido”, apuntó. REGIONAL ES AHORA INTERNACIONAL El verano pasado, en la entrega de los Premios Juventud en Puerto Rico, el cantautor mexicano Carín León portó una camiseta con la frase en inglés ”(Grosería) el regional”, una referencia a la frase “música regional mexicana”, y luego publicó un manifiesto criticando las formas en que diferentes tipos de música folclórica mexicana han sido restringidas por el término. “Etiquetarlo como regional” es incorrecto, dijo a AP. “No somos más ‘regionales’, somos más ‘internacionales’”. Y no son sólo los artistas mexicanos los que experimentan con el género. El superastro colombiano Maluma lanzó una canción pop-norteña en su álbum de 2023 “Don Juan”, llamada “Según quién”, una colaboración con León. Maluma dijo a la AP que intuyó hace años que los corridos y la música de banda iban a entrar en el mercado mundial de la música. Entonces, llamó a Barrera, el productor, en 2018 y le dijo: “Necesito diferentes piezas instrumentales porque quiero empezar a escribir canciones mexicanas, como música regional. Él dijo: ‘¿Por qué? Sigamos haciendo reggaetón’, y yo estaba como, ‘¡ya verás!‘”. Y después el sonido mexicano estaba por todas partes. “Estoy muy contento de que haya sucedido porque realmente lo necesitábamos en la industria”, dijo Maluma. “Ese sabor mexicano, lo estábamos perdiendo en la visión global de la música latina”. EL CAMINO NO HA SIDO FÁCIL No hace mucho tiempo, la música regional mexicana estaba en una situación complicada. Para algunos, estaba sujeta a una especie de clasismo, vilipendiada de la misma manera que lo fue el reggaetón antes de que fuera aceptado en todo el mundo. Ahora, una nueva generación es responsable de refrescar la forma en que el mundo la ve, la misma razón por la que el cantante Pedro Tovar de Eslabón Armado espera que el género cambie de “regional mexicano” a solo “música mexicana”. “Las raíces están ahí”, para una generación más joven de oyentes, “y el género se está expandiendo cada vez más”, dice. En cambio, hace menos de una década, la categoría de mejor álbum de música ranchera/mariachi no compitió en los Latin Grammy 2016 debido a la escasez de participantes en un año que también quedó marcado por la muerte del ícono Juan Gabriel y el retiro de Vicente Fernández de los escenarios. "Nosotros empezamos a dar voces de alarma con años de anticipación para decir ‘este género se está yendo hacia abajo’″, dijo Gabriel Abaroa Jr., entonces presidente de la Academia Latina de la Grabación, en entrevista con AP ese año. La actriz y cantante Lucero, una veterana intérprete de música regional mexicana, también recuerda esos días. “Hace algunos años el problema era que la música regional iba desapareciendo y cada vez era más difícil cantar canciones rancheras”, dijo. Pero ahora que está teniendo un renacer, está muy “ilusionada” incluso si las canciones son un híbrido en el género. UN MOTIVO DE ORGULLO PARA LOS JÓVENES Si bien no hay escasez de géneros musicales que probar, los jóvenes músicos latinos continúan adoptando y experimentando con la música regional mexicana. Lo ven como un motivo de orgullo, una conexión y una celebración de su identidad. Es algo que la artista mexico-estadounidense Becky G, de 26 años, logró con su último álbum, "Esquinas", que describió como "una carta de amor para mis abuelitos, para mí misma cuando era más joven y espero que para las futuras generaciones". "Desde niña siempre hablaba con mis abuelitos de hacer un proyecto totalmente inspirado en la música regional mexicana", dijo. Y formar parte de un momento en que la música regional mexicana es más grande que nunca, es algo que ella describe como algo que les hace sentir "muy orgullosos". Peso Pluma, de 24 años, está de acuerdo. "Se siente muy bien, escuchar a toda esta gente de diferentes países escuchando y cantando mis canciones, simplemente es un sueño", dijo a AP en los Premios MTV a los Videos Musicales 2023. "Estoy muy agradecido por el género que interpreto. Se está globalizando y está rompiendo barreras. Y estoy agradecido por toda la gente que está apoyando la música mexicana".