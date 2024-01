¿Cómo se grabó 'We Are The World'?

Ciudad de México.- "Hay documentales que están hechos para alimentar el espíritu, que te conmueven, y creo que el propósito de este es ese, porque descubrir lo que sucedió detrás de la grabación de 'We Are The World' es una parte bella de la historia de la música".

Y las anécdotas detrás de cámaras, el entretejido de cómo se pudo concretar, las razones por las que algunas celebridades no acudieron, y el origen de esta pieza, las narra el director Bao Nguyen en el documental La Gran Noche del Pop (The Greatest Night in Pop), que se estrenó en Sundance y que llega mañana a Netflix.

"Para quienes no tuvimos el privilegio de estar ahí, y sabemos del legado y la grandeza de esas estrellas, creo que este documento es un testimonio fiel de cómo era la industria de la música en los 80: orgánica, sin digitalización.

"Hoy en día todo se arregla con WhatsApp, las conversaciones son online, y en aquella época la conversación se dio entre ellos, entre mánagers, y la canción la envió Lionel a todos por medio de un cassette que era casi un secreto de Estado", contó Nguyen en enlace virtual.

Este largometraje de 96 minutos recibió buenas críticas en Sundance, por el valor de imágenes de los míticos Billy Joel, Paul Simon, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Ray Charles, Kenny Loggins y Dionne Warwick, por citar algunos.

Si una frase quedó para la posteridad, fue la que escribió el intérprete de "All Night Long (All Night)", también productor del filme, en un cartel que colgó a la entrada de los A&M Recording Studios, en Hollywood: "Por favor, dejen su ego en la puerta".

"Es que el ego puede matar a cualquier persona, y hablando de grandes estrellas de la música, supongo hay mucho; pero qué belleza de la vida saber que quienes los dejaron fueron los que participaron en la canción", expresó Nguyen.

Esta pieza, explican los entrevistados en el documental, surgió como una necesidad de apoyar a la niñez africana y a la sociedad en situación de pobreza en África, y por iniciativa del ya fallecido activista y músico Harry Belafonte.

Fue él quien convocó a Michael Jackson y a Lionel Richie para escribir la letra, y a Quincy Jones para producirla, quienes junto con el realizador Michael Omartian y el activista Ken Kragen pudieron concretarla. El documental expone las dificultades de juntar a tantas luminarias.

"La mejor idea fue hacerlo después de los American Music Awards, y la peor idea, creo que habría sido para los que rechazaron hacerla, pero yo me concentro en los que sí estuvieron", apuntó el cineasta.

Durante meses y años después se fueron descubriendo secretos como que Eddie Murphy se arrepintió de no haber aceptado la invitación de Lionel, o que Madonna no quiso ir por su entonces rivalidad con Cyndi, y que Prince tenía un par de líneas con "Jacko" que había aceptado cantar y que nunca explicó por qué ni se apareció.

"Lo que me parece fundamental, más allá de quienes no estuvieron, es que la canción marcó un precedente en el tema altruista y ayudó a muchísima gente.

"Es una pieza que surgió como respuesta a 'Do They Know Is Christmas?', ideada por Bob Geldof y con estrellas británicas. En este caso, es una pieza que obtuvo reconocimiento mundial y muchísimos premios".

Editada en marzo de 1985, y con tiraje inicial de 100 mil copias de sencillos físicos, "We Are the World" fue galardonada en 1986 con cuatro Grammys, entre ellos Grabación y Canción del Año, así como dos MTV Video Music Awards y un People's Choice Award. Hasta la fecha ha vendido más de 20 millones de unidades y ha recaudado más de 168 millones de dólares.