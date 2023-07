Comienza la guerra contra el Imperio en 'Fundación 2'

Londres.- Ha pasado un siglo desde el final de la primera temporada deFundación, y la dinastía de los Cleon sigue tratando de evitar la profecía sobre su debacle como emperadores de la galaxia.



Al mismo tiempo, Hari Seldon (Jared Harris) y Gaal (Lou Llobell) impulsan la rebelión, que entrará en su segunda gran crisis. La guerra contra el Imperio está por comenzar.



La serie de Apple TV+, basada en los libros de Isaac Asimov, vuelve hoy a la pantalla con una segunda temporada de 10 episodios que prometen más acción, aventura y colisiones estelares, filosóficas e históricas, en un espectáculo producido por David S. Goyer (guionista de Batman Inicia y FlashForward).



"Ahora Gaal es madre. Es interesante para el personaje porque despierta en esta segunda temporada (durmió en una cámara criogénica más de un siglo) y se encuentra a una hija. Trata de entender qué significa eso para ella, saber quién crió a su hija y recordar que estuvo enamorada, por qué se enamoró y por qué perdió ese amor.



"Esta intrincada dinámica entre ambas es interesante. Hay un momento en que Gaal se cuestiona, no sabe si ama a su hija. Creo que es la experiencia más auténtica de un sentimiento en una situación como esa", compartió Llobell, en entrevista.



Para Harris, quien encarna al hombre que predijo la caída del Imperio basándose en cálculos matemáticos, también vivirá un retorno conflictivo en esta segunda temporada... después de haber muerto en la primera.



"Hay dos versiones del personaje. Tuvimos discusiones con David sobre cómo hacer a cada uno de ellos, y mientras discutíamos, exploramos uno y otro, pero el Hari que vemos al principio está severamente dañado psicológicamente", subrayó el también actor de The Crown.



Los seguidores de Hari Seldon han desarrollado la primera etapa de la Fundación, una sociedad más justa que pervive escondida del Imperio de Cleon (Lee Pace), que quiere someterlos y acabar con ellos.



La dinastía de los Cleon, del gobernante que se clona para prolongar su mandato, sigue vigente, pero los nuevos clones han sufrido una modificación que poco a poco los ha sacado del curso de su destino.



"La historia narra cómo son clones, pero cada uno tiene particularidades. Este Cleon rechaza fuertemente esa fantasía de seguir. Él quiere ser recordado como individuo, quiere tomar acción para evitar que caiga su dinastía, y además, está enamorado de su robot consejera, madre, amiga... Demerzel", describió Pace.



Para esta bella robot, interpretada por Laura Birn, el Imperio vive un caos cada vez mayor, que implica un compromiso mucho mayor de su parte.



"Hay mucho revuelo, pero lo que se mantiene intacto es su misión de cuidar la dinastía genética. Ella ha estado ahí por miles de años, sólo que ahora debe trabajar más fuerte debido a que el gen original fue manipulado y la dinastía está en riesgo. La forma en que ella cuida eso es, ahora, más innovadora y dura", advirtió Birn.



Los 10 episodios de la trama estarán impregnados con los conceptos de Asimov, como la psicohistoria, la Iglesia de Seldon y la colonia de mentalistas con habilidades siónicas.



"Es una serie única porque no da respuestas, hace cuestionamientos y muestra cuán absurda es la ambición humana. Y luego están estos incomparables personajes: Hari Seldon, cuyo cuerpo ha muerto pero su conciencia está viva y puede fraccionarla; Gaal, que puede dormir a través del tiempo; estos clones de Cleon, que se reproducen en una cierta forma de inmortalidad, y Demerzel, que ha vivido 25 mil años.



"Todos son pensamientos experimentales sobre lo que significa la vida, y el espectador puede tomarlos para sí mismo según se deje llevar por la imaginación", detalló Pace.



PUBLICIDAD

Todo un homenaje a Asimov



David S. Goyer, escritor y cineasta, considera que nunca habría podido estar listo para dirigir Fundación de no haber sido por todo su bagaje al lado de figuras como Christopher Nolan, George Lucas o el mismo Guillermo del Toro.



Porque adaptar la obra de Isaac Asimov ha sido el verdadero reto que nadie había logrado... hasta ahora.



"Asimov ha sido una de las grandes influencias de todos estos otros universos. He visto semillas, obviamente, en Star Wars, Dune, incluso en Stan Lee, más tarde o temprano, con los escritores de Batman, Bob Kane, Daniel Waters...



"Asimov es un escritor seminal, uno de los top del siglo 20. No creo que hubiera podido adaptarlo cuando era joven. Tenía que haber pasado por todas esas experiencias, trabajar en Batman, Superman, Star Wars...", reconoció el realizador.



En entrevista, compartió que Fundación es una aventura muy actual, que le proyecta un mensaje muy claro a la humanidad, hoy sumida nuevamente en guerras como la de Rusia contra Ucrania.



"Aunque hay muchos momentos oscuros en la trama, es mucho una historia sobre esperanza, de cómo nos relacionamos unos con otros, que retrata cómo si no usamos nuestro ingenio, si no miramos los errores del pasado, no vamos a salir de la oscuridad del presente.



"Es un show que debe existir ahora mismo. Es el mensaje que el mundo puede usar hoy", expresó el director de Blade: Trinity.



Su mayor desafío destacó, fue adaptar una obra escrita hace 70 años y convertirla en atractiva para una audiencia moderna.



"Es un material muy embriagador, que en el fondo es una exploración más de ideas que de personajes en particular. Había que imaginar cómo adaptarla para una audiencia global que quizás no ha leído la obra de Asimov o gente que no se considera fan de la ciencia ficción, y, al mismo tiempo, mantener el ADN de la fuente original. Ese fue el gran reto".