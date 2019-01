Comentarios ofensivos no los volteo a ver: Yalitza

Ciudad de México— Desde que su nombre sonó como nominada al Óscar a Mejor Actriz por su papel en Roma, Yalitza Aparicio fue objeto de todo tipo de comentarios en redes sociales.

Pero la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, expresó el martes que se quedó sólo con los mensajes positivos, porque son el pilar para su crecimiento personal.

"He tomado todos esos comentarios buenos porque esos te ayudan a sostenerte aquí, a no separar los pies de la tierra.

"Y los comentarios ofensivos no los volteo a ver; es darles mayor importancia, si los comparten y los contestan es como ponerse al igual que las personas y hay que respetar las diferentes formas de pensar de cada uno porque eso es lo que nos hace ser únicos", señaló en rueda de prensa.

Ante los memes que salieron donde comparaban su logro con los de actrices como Karla Souza, Ana de la Reguera y Kate del Castillo, la actriz pidió respeto.

"Ellas son mujeres admirables que están ahí y siguen luchando por representarnos a nosotros y por algo están ahí.

"Se siguen manteniendo porque esto no es nada fácil, como cualquier otra profesión que tengas, es muy complicado llegar al nivel que tú quieres. En cambio ellas siguen ahí con toda la actitud. Yo he recibido mensajes de ellas y se los agradezco".

Aparicio, quien fue presentada el martes como imagen de una marca de computadoras, declinó dar detalles de sus próximos proyectos de actuación.