Comediantes reaccionan con horror a la bofetada de Will Smith en los Oscar

Nueva York — Will Smith abofeteando a Chris Rock en los Oscar provocó intensas opiniones en línea, especialmente de comediantes que sintieron que era un asalto a su arte.

“Déjame decirte algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante”, escribió Kathy Griffin en Twitter. "Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros".

El intercambio violento comenzó cuando Rock apuntó verbalmente a la cabeza rapada de Jada Pinkett Smith y dijo: "Jada, te amo. 'G.I. Jane 2', no puedo esperar a verla, ¿de acuerdo?". La referencia de Rock se tomó de la película de 1997 "G.I. Jane", protagonizada por Demi Moore, quien se afeitó la cabeza para interpretar a una candidata ficticia a los Navy Seal.

Will Smith, su esposo, subió al escenario y le dio un golpe a Rock con la palma abierta, generando un fuerte golpe. Smith regresó a su asiento y le gritó a Rock que dejara en paz a Pinkett Smith. Rock respondió que solo estaba haciendo una broma de "G.I. Jane", y Smith le gritó por segunda vez.

Smith le gritó a Rock que "mantuviera el nombre de mi esposa fuera de su (improperio) boca", y la multitud se calló cuando quedó claro que esto no era un acto. Smith luego ganó el Oscar al mejor actor; Rock decidió no presentar un informe policial.

"Will Smith le debe una gran disculpa a Chris Rock. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no presente cargos por agresión", comentó en Twitter el productor, director y actor Rob Reiner.

George Takei dijo que la pérdida de la calma de Smith se veía mal cuando tanta gente miraba: "Muchas personas, especialmente los niños, admiran a los actores. Por eso, tenemos la obligación de tratar de ser buenos modelos a seguir. Con la celebridad viene la responsabilidad". ."

Pinkett Smith reveló en 2018 que le diagnosticaron alopecia. A menudo ha discutido los desafíos de la pérdida de cabello en Instagram y otras plataformas de redes sociales.

Algunos comentaristas señalaron que la alopecia es una experiencia dolorosa por la que pasan muchas mujeres negras y sobre la que no se debe bromear. Rock mismo ayudó a crear el documental "Good Hair", explorando a las mujeres afroamericanas y su relación con su cabello.

Por muy poco graciosa que fuera la broma de Rock, palideció en comparación con algunas excavaciones de entrega de premios en años anteriores, incluso del mordaz Ricky Gervais, quien ha ensartado a personajes como Leonardo DiCaprio, Judy Dench y Felicity Huffman.

Judd Apatow fue muy crítico con Smith en una publicación de Twitter ahora eliminada, describiendo el ataque como "fuera de control y violencia". Señaló que las celebridades han sido objeto de bromas durante décadas: "Han escuchado un millón de bromas sobre ellas en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza".

Y Mark Hamill calificó el incidente como el momento más feo de los Oscar de la historia, tuiteando: "Los cómicos de pie son muy hábiles para manejar a los que interrumpen. Agresión física violenta... no tanto".

Janai Nelson, presidenta y directora-consejera del Fondo Educativo y de Defensa Legal de la NAACP, escribió: "Sé que todavía estamos procesando, pero la forma en que una audiencia nacional colectiva normalizó la violencia casual esta noche tendrá consecuencias que no podemos incluso comprender en el momento ".

Pero el expresentador del programa de entrevistas nocturno Conan O'Brien estuvo entre los que tomaron a la ligera la situación, escribiendo en Twitter: "Acabo de ver la bofetada de Will Smith. ¿Alguien tiene un programa nocturno que pueda tomar prestado solo para mañana?".