Colin Farrel arrebata el sueño al mexicano Diego Calva

Ciudad Juárez.— Los Globos de Oro y su alfombra roja están de vuelta para su 80º edición. Desde el hotel Beverly Hilton, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por su siglas en inglés), volvió a realizar una entrega que si bien no

La HFPA se vio envuelta en un escándalo en 2021 tras ser acusada de falta de diversidad y de corrupción. Eso hizo que en 2022 la gala, considerada la antesala de los Oscar, no fuera transmitida por televisión y que se celebrara a puerta cerrada y sin pompa.

El primer Globo de Oro fue para Ke Huy Quan en la categoría Mejor Actor de Reparto por su rol en ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’, que entre lágrimas agradeció a los presentes. La segunda premiada de la ceremonia fue Angela Bassett, quien se alzó con el Globo a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en ‘Black Panther’. La actriz de 64 años, recibió el galardón, dándole un reconocimiento más a la gran empresa que es Marvel. Basset agradeció a los fans de MCU por su apoyo durante su conmovedor discurso de aceptación en la ceremonia.

El tercer premio de la noche llegó para premiar al Mejor Actor de reparto en TV de en fue para Tyler James Williams por su papel en Abott Elementary.

En la categoría de Mejor banda sonora, el premio fue para Justin Hurwitz por ‘Babylon’ y la Mejor canción fue ‘Naatu Naatu’ de ‘RRR’.

En cuanto a las categorías de televisión el premio al Mejor actor de comedia o musical se lo llevó Jeremy Allen White por ‘The Bear’, mientras que el Mejor actor de reparto resultó ser Tyler James Williams por ‘Abbott Elementary’.

Colin Farrel se llevó premio al Mejor Actor de Película Musical o Comedia por 'The Banshees of Inisherin', llevándose la posibilidad para el mexicano Diego Clava de ganar su primer Globo de Oro.

En ese mismo rubro, pero en categoría femenina, el premio fue para Michelle Yeoh por 'Everything Everywhere All at Once'. Es su primera nominación y victoria.