Cocina su éxito en el celuloide

Con más de una década de trayectoria artística y experiencia en las áreas de la cinematografía y la escritura, el chihuahuense Iván Eduardo López Campos no se ha dejado vencer por la pandemia, sino todo lo contrario.

Justo este mes publicó su noveno libro: ‘De amor y de letras’, en el que mezcla los sentimientos de sus dos personajes principales con lecciones de escritura para compartir sus conocimientos a través de una gran historia.

“Este es prácticamente mi noveno libro y mi octava novela”, comenta el originario de Camargo, Chihuahua a El Diario y explica que esta obra se desarrolla en La Habana, en el famoso Hotel Nacional, y que narra el amor imposible entre Bruno Descartes y la tenista Valentina Rossi.

El egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua, quien actualmente se encuentra fuera del estado por las filmaciones de una cinta protagonizada por el actor Kevin Gage, plática también que en este libro incluye consejos de escritura para el lector.

“A mucha gente le gusta escribir o le gustaría escribir. Hay mucha gente que escribe para ellos, escribe en la intimidad y hay otros tantos de gente que lo dice, pero que no lo publica. Cuando yo tengo presentaciones, cuando hay entrevistas, siempre hay gente que se me acerca. Siempre la gente me pregunta que le aconsejo”, dice.

Teniendo esto en mente, el escritor optó por que su personaje principal, Bruno, se comunicara directamente con los lectores para contar su historia de amor, a la par que aconseja, por ejemplo, sobre cómo crear un personaje y obtener inspiración.

“No escribas nada que no sientas y nunca dejes de plasmar lo que sientas: amor, desamor, impotencia, ansiedad, esperanza, frustración. Quien escribe tiende a retratar, la realidad y ésta se capta mejor cuando se tiene el sentimiento a flor de piel. No dudes de ello, ni de tu capacidad de hacerlo”, es uno de los consejos que otorga el escritor de 29 años a lo largo de su libro.

Debido a la pandemia, ‘De amor y de letras’, así como ‘Antoine Favre’ y ‘Distopía’, no ha tenido una presentación oficial de manera presencial. Según cuenta el autor, el libro estará a la venta próximamente en plataformas como Amazon y Mercado Libre, además de en su página ivaneduardo.lopezcampos.com.

Un sueño hecho realidad

Aunque un profesional en la materia económica y de administración, Iván Eduardo López Campos siempre soñó con ser un escritor o chef, o con trabajar en la industria cinematográfica.

Y después de años de arduo trabajo, logró dos de sus sueños. Es escritor y se desempeña como productor en la compañía estadounidense Bad House Studios.

“Algo que empezó como algo personal se convirtió en un oficio (…) Cumplí ese sueño de ser escritor. Cumplí el sueño del cine”, manifiesta.

A lo largo de su carrera como productor ha participado en cintas como: ‘Hustle Down’, ‘Repeater’, ‘Deep Stage’, ‘Seized’, ‘Legay’, ‘The Lurking Fear’ y ‘Day Labor’, y colaborado con directores como Kristanna Loken, Nick Moran, Gary Daniels, James Faulkner, Luke Goss y Mario Van Peebles.

Además, es productor asociado y guionista de 501 Productions L.A.

‘De amor y de letras’ de Iván Eduardo López Campos

A la venta en: ivaneduardo.lopezcampos.com

Sinopsis: La historia se desarrolla en La Habana, en el famoso Hotel Nacional, y narra el amor imposible entre Bruno Descartes y la tenista Valentina Rossi. En apariencia lo tienen todo, todo excepto el amor. En esta obra el autor mezcla el amor con lecciones de escritura. La novela está escrita de una forma especial, el lector asegura que a quien le narra la historia es a él.