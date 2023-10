Clara Chía molesta con sus padres porque no aceptan a Piqué

Ciudad de México.- Clara Chía Martí, pareja actual del ex futbolista español Gerard Piqué, se encuentra en malos términos con sus padres debido a que estos no aprueban la relación de su hija con el ex de Shakira.

"La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Piqué no puede pisar la casa de los padres de su novia", declaró una fuente a la revista People.

Según el testimonio Clara Chía está distanciada y molesta con sus padres, hasta el punto en que cuando Piqué va a ver a sus hijos, la joven de 24 años se va a dormir a casa de una amiga, y no a la de sus padres.

"Duerme (Clara Chía) en casa de una amiga, porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja", dijo.

El paparazzi también comenta que la razón de que los padres no aprueban la relación de Clara Chía es porque "no ven futuro en ese romance", por lo que no parece un panorama nada alentador.