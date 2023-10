Cinco caprichos para Halloween

En mi búsqueda de series de terror y sobrenaturales para Halloween, me he centrado en las que abordan la sombría tarea con sentido del humor. He aquí, por orden alfabético, cinco series estrenadas este mes que ponen más énfasis en el ingenio que en el terror puro y duro. Se pueden ver por streaming.

30 monedas

El cineasta español Álex de la Iglesia se adentra en las convenciones del thriller de conspiraciones religiosas en esta serie absurda y muy divertida que combina una premisa al estilo del “Código Da Vinci” con un gore extremo y una trama circular y tenuemente comprensible.

En la primera temporada, un pueblo español se convierte en el escenario de una batalla entre las cábalas católicas romanas y los emisarios de Satán por las 30 monedas de plata de Judas, que si se recogen otorgarán a su dueño un poder inimaginable. En la segunda temporada, estrenada esta semana en HBO y Max, el apocalipsis se ha evitado, pero su probabilidad sigue siendo palpable, y el número de espeluznantes bestias a la manera de Hieronymous Bosch y Guillermo del Toro ha aumentado exponencialmente.

Creepshow

Ahora en su cuarta temporada en el servicio de streaming centrado en el terror Shudder (así como en AMC+), esta serie antológica luce con orgullo su sensibilidad de cómic y su estética de película de serie B. Y lo mejor de sus 22 minutos de duración es que se trata de una serie de terror. Y las mejores de sus historias de 22 minutos (dos por episodio) también muestran el ingenio y la laboriosidad que contribuyen a la verdadera satisfacción de la cultura pop. Verá venir el primer giro, pero el segundo y el tercero pueden cogerle por sorpresa.

“Creepshow” no va demasiado lejos en sus inspiraciones: los escenarios familiares de la cuarta temporada incluyen una familia de vampiros perseguida, un hombre lobo en la situación de “Caperucita Roja”, un videojuego encantado y unas gafas 3D malditas.

La caída de la casa Usher

La quinta miniserie de terror de Mike Flanagan para Netflix es, si te importa la coherencia con la fuente, un grave desajuste. La intensidad genuinamente mórbida de la escritura de Edgar Allan Poe, que destaca en “La caída de la casa Usher”, desentona con el enfoque del terror de Flanagan, bien tapizado, irónico y ligeramente sintético, en el que todo está en la superficie.

Pero esa superficie es a menudo divertida, si no particularmente aterradora o memorable, y se puede contar con Flanagan para grandes y capaces repartos.

Valle brillante

La serie de Jeff Astrof y Sharon Horgan mezcla astutamente el terror, la sátira y la comedia de situación en su retrato del dilema de una mujer americana moderna: ¿Pat Phelps, la escritora en apuros interpretada por Courteney Cox, se ha vuelto loca por el estrés del matrimonio, la maternidad y la carrera? ¿O se comporta como una loca porque su casa está encantada y está luchando contra una posesión demoníaca?

La primera temporada de “El resplandor de Vale”, en Starz, era una parodia de “El resplandor”, en la que Pat acababa hiriendo con un hacha a su mansión de los suburbios de Connecticut y a su irresponsable marido, interpretado a la perfección por Greg Kinnear. La segunda temporada, cuyo tercer episodio se estrena el viernes, aborda otra célebre película, “El bebé de Rosemary.

Wolf Like Me

La melancólica comedia romántica australiana con hombres lobo “Wolf Like Me”, de Peacock, mezcla tonos y tropos a la manera de “Shining Vale”, pero con un efecto más tranquilo y menos satírico. Cuando “Shining Vale” decae, se vuelve chistosa; cuando “Wolf Like Me” se queda sin energía, se vuelve anodinamente sentimental.

