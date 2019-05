Cierran Pelispedia y Peliplus

Uruguay— La Fiscalía de Estupefacientes y Delitos Afines de Montevideo solicitó el inmediato cierre de las páginas de streaming pirata, Pelispedia y Peliplus, así como la prisión preventiva para los dueños de ambos sitios, publicó Canal 44.

La detención de los dueños de estas páginas se realizó luego de que el pasado 3 de mayo, empresas como: Motion Picture Association, Warner Bros, Entertainment Inc, Universal City Studios LLC, Universal City Studios Productions LLP, New Lines Productions Inc., y Twentieh Century Fox Film Corporation, realizaran una denuncia

Todo por las ganancias millonarias por Pelispedia y Pelisplus que estaban haciéndose los dueños de Pelispedia por la distribución y streaming pirata de series y películas.

Según la información de el diario El País de Uruguay, los dueños de Pelispedia se echaban al bolsillo 5 mil dólares mensuales, unos 3.4 millones de pesos chilenos, gracias a la publicidad en el portal web y declararon que era su única fuente de ingresos.

Aunque también les fueron incautados: un auto marca Peugeot año 2008, una camioneta Volkswagen Saveiro año 2014, una moto KTM de 125 cc sin empadronar, mil 257 dólares, dos tarjetas de la empresa Payoneer, dos tarjetas Prex y una tarjeta “Alfa Brou”.