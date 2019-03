Cierra Vive Latino con variedad musical

Ciudad de México— Tras una larga jornada de música, ska y rock llegó la banda metalera estadounidense Korn, quienes se encargaron de exprimir la energía de su público a través de temas como "Here to Stay", "Fight the power" y "Clown".

Una de las canciones más coreadas por chicos y grandes fue "Y'all Want a Single".

"Me siento feliz y agradecido de estar en este festival.

"Gracias por todo lo que han hecho por Korn, nosotros somos gracias a ustedes", afirmó Jonathan Davis, líder y vocalista de la agrupación.

"¿Está la Ciudad de México lista para volverse loca?", preguntó.

Acto seguido, Korn deleitó a sus fans con canciones como "Hater" y "Make Me Bad".

Mientras el escenario principal del Vive Latino, al cual llegaron 90 mil personas, saltaba y pedía más de Korn, en el escenario de junto, Escena Indio, el ritmo era totalmente diferente.

Gracias a la participación de La Clica, los asistentes disfrutaron de música más bailable como en el caso de la canción "Bidi bidi bom bom", de Selena Quintanilla o "Como quien pierde una estrella", de Alejandro Fernández.

En el set musical hubo para todos los gustos ya que los más grandes recordaron géneros del merengue con las canciones "El beeper" y "La vaca".

Minutos después de la 1:00 hora, el género urbano invadió los oídos de la gente y bailó al ritmo de "Lean on", "Me acostumbré" y "Rebota" con la que más de uno se despojó de su chamarra.

Le tocó el turno a Uzielito Mix quien cerró la noche con broche de oro en el escenario alterno al principal ya que tocó sus recientes éxitos "Ven pégate", "Suena Perreo", "Niña buena" y "Se menea".

Además de éstas, Uzielito mezcló temas de antaño como "Agárrala", "Dile" y "Tu Me Dejaste Caer".

Previo a dar por concluida su presentación, Uzielito trajo el momento melancólico a la noche al mezclar el tema "Sálvame" del ex grupo RBD y con el que muchos optaron por grabarlo en sus teléfonos celulares.