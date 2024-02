Christopher Nolan por fin es premiado en los BAFTA

Ciudad de México.- El reconocimiento para Christopher Nolan no le había llegado en su país; en los BAFTA, que otorga la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, sólo había quedado como nominado con sus cintas El Origen (Inception) y Dunkerque (Dunkirk).

Pero el cineasta, con más de 35 años de trayectoria, por fin fue laureado: su película Oppenheimer se convirtió en la máxima ganadora de la entrega 77, al llevarse siete premios, incluidos Mejor Película y Director para el realizador de 54 años, lo que fortalece su carrera rumbo al Óscar, que se llevará a cabo el 10 de marzo.

Al subir al podio en el Royal Festival Hall de Londres, el hombre detrás del filme sobre el padre de la bomba atómica agradeció a sus padres y a su elenco, aunque la dedicatoria especial fue para quienes trabajan para reducir la cantidad de armas nucleares en el mundo.

"Desde su punto máximo en 1967, han logrado disminuirlas casi en el 90 por ciento. Últimamente, eso ha ido en el camino equivocado. Al aceptar esto quiero reconocer su trabajo y señalar que muestran la necesidad y el potencial de los esfuerzos por la paz", expresó el director de Batman: El Caballero de la Noche (The Dark Knight).

Igual que en los Globos de Oro, por Oppenheimer también se reconoció a Cillian Murphy (Mejor Actor) y a Robert Downey Jr. (Actor de Reparto); ambos aprovecharon el micrófono para agradecer a Nolan por llevarlos a una historia demandante.

"Interpreté a un tipo llamado Tony (Stark) en el Universo Cinematográfico de Marvel durante 12 años y luego, recientemente ese tipo, Chris Nolan, me sugirió que intentara un enfoque discreto como último esfuerzo para resucitar mi menguante credibilidad", expresó el protagonista de Chaplin.

Pobres Criaturas (Poor Things) se llevó cinco premios, incluida la estatuilla para Emma Stone como Mejor Actriz, quien después de agradecer a su maestro de acento británico, a sus compañeros y director (Yorgos Lanthimos), dedicó el reconocimiento a su madre.

Su bandera, la paz

El tema principal de la gala fue la paz. Además de la dedicatoria de Nolan, aquella bandera la llevó Da'Vine Joy Randolph, premiada como Actriz de Reparto por Los Que Se Quedan (The Holdovers), quien resaltó que su personaje es trascendente al mostrar el poder de la empatía.

Los más aplaudidos por aquel mensaje fue el equipo de Zona de Interés (The Zone of Interest), ganadora en tres categorías, incluida Película de Habla No Inglesa, al evidenciar la actualidad del tema.

"Un amigo me escribió que después de ver la película no podía dejar de pensar en los muros que construimos en nuestras vidas y que elegimos no mirar lo que hay detrás.

"Parece claro en este momento que deberíamos preocuparnos por la muerte de personas inocentes en Gaza o Yemen de la misma manera que pensamos sobre la muerte de personas inocentes en Mariúpol o en Israel. Gracias por reconocer a una película que nos pide pensar en esos espacios", dijo James Wilson, productor del filme.

Lista de Ganadores

Película británica- La Zona de Interés

Dirección - Christopher Nolan, Oppenheimer

Actor - Cillian Murphy, Oppenheimer

Actriz - Emma Stone, Poor Things

Actor de reparto - Robert Downey Jr., Oppenheimer

Actriz de reparto - Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Actor en ascenso (votado por el público) - Mia McKenna-Bruce

Debut británico destacado - Savannah Leaf, Shirley O'Connor y Medb Riordan, Earth Mama

Guion original - Justine Triet y Arthur Harari Anatomía de una Caída

Guion adaptado - Cord Jefferson, American Fiction

Película en habla no inglesa - La Zona de Interés

Música original - Ludwig Goransson, Oppenheimer

Cinematografía - Hoye van Hoytema, Oppenheimer

Edición - Jennifer Lame, Oppenheimer

Diseño de producción - Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek, Poor Things

Diseño de vestuario - Holly Waddington, Poor Things

Sonido - Johnnie Burn y Tarn Willers,La Zona de Interés

Casting - Susan Shopmaker, The Holdovers

Efectos visuales - Simon Hughes, Poor Things

Maquillaje y peinado - Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston, Poor Things

Película animada - El niño y la Garza

Cortometraje animado - Jellyfish and Lobster

Cortometraje británico animado - Crab Day

Documental - 20 Days in Mariupol

Contribución británica destacada al cine: Curadora de cine June Givanni

BAFTA Fellowship - Samantha Morton