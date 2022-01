Christopher Nolan inicia preproducción en Nuevo México

Con un presupuesto aproximado de 100 millones de dólares, la historia del “padre de la bomba atómica” llegará a la pantalla grande en 2023 en ‘Oppenheimer’, cinta que se filmará en Nuevo México este año.

La película está dirigida por Christopher Nolan y el elenco también cuenta con algunos pesos pesados, entre ellos Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr., Emily Blunt, Rami Malek, Josh Hartnett y Benny Safdie.

El papel principal será para Cillian Murphy, quien interpretará a Robert Oppenheimer.

El proyecto ya se encuentra en preproducción, aunque aún no se ha registrado en la Oficina de Cine de Nuevo México.

Según un comunicado, la producción se filmará en Los Álamos esta primavera y requerirá actores que representen estilos de las décadas de 1920 y 1940. Los papeles abiertos para distintos roles serán elegidos tras llevarse a cabo este fin de semana un casting para ciudadanos del norte de Nuevo México.

Como su propio nombre indica, ‘Oppenheimer’ se plantea contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, al frente del Laboratorio de Los Álamos y del proyecto Manhattan que desembocó en la invención de la bomba atómica. Aunque eso de ser llamado “el padre de la bomba atómica” no le dejó muy buen cargo de conciencia. De hecho, abogó en contra el resto de su vida y se opuso firmemente a la creación de la bomba de hidrógeno, todavía más destructiva.

Lo cierto es que la película se basará en un libro ganador del premio Pulitzer, titulado ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ y escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin. Se publicó en 2005. Nolan escribirá la adaptación.

Llegan estrellas de Hollywood

Cillian Murphy será el protagonista, quien ya acompañó a Nolan en su otra obra histórica, ‘Dunquerque’, y también apareció en ‘Origen’ y ‘Batman Begins’. En esta ocasión, aparecerá por fin como protagonista en el encargo de interpretar el papel del controvertido físico estadounidense.

Junto a él estará Emily Blunt, quien interpretará a su esposa. Y según las fuentes de The Hollywood Reporter, Damon interpretará al teniente general Leslie Groves, director del Proyecto Manhattan que creó la bomba atómica. Por su parte, Downey Jr. interpretará a Lewis Strauss, el infame comisario de Energía Atómica que cuestionó la lealtad de Oppenheimer a los Estados Unidos y revocó la seguridad del científico.

El reparto se completa (de momento) con tres grandes nombres más: Rami Malek, Florence Pugh y el actor y director Benny Safdie. Se desconoce qué personajes interpretarán.