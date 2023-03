Christina Ricci fue amenazada al negarse a una escena sexual

Ciudad de México.- Christina Ricci reveló en una entrevista que una vez la amenazaron con denunciarla por negarse a hacer una escena de sexo durante la filmación de una película.

La actriz de Merlina se sinceró en un episodio de The View para Entertainment Weekly sobre cómo han evolucionado los límites en Hollywood para proteger a los actores dentro del set y lo ve como un beneficio para los actores jóvenes que su generación no pudo disfrutar.

"Nosotras, las señoras mayores, hablamos de eso todo el tiempo. Es sorprendente ver que no necesariamente tienen que pasar por las cosas por las que tuvimos que pasar", dijo.

"Pueden decir: 'No quiero hacer esta escena de sexo', 'No voy a estar desnudo'. Pueden establecer límites para sí mismos que a nosotros nunca se nos permitió".

La estrella de Yellowjackets se sinceró sobre su experiencia al negarse a hacer una escena sexual, confesó que fue amenazada con emprender acciones legales en su contra pero no señaló quién lo hizo o en qué película.

"Alguien amenazó con demandarme una vez porque no quería hacer esta escena de sexo de cierta manera. Realmente ha cambiado y es genial verlo".

Ricci comparó su vivencia con la evolución dentro de la industria actual y reveló que esa ocasión no realizó la escena y aún así no fue demandada.

"Eso nunca sucedería ahora. No lo hice de todos modos. Y no me demandaron".

Actualmente Christina se encuentra en gira de prensa promocionando la segunda temporada de Yellowjackets, la serie de Showtime nominada al Emmy que se estrena el 24 de marzo.