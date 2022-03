Christian Nodal no quiere que le pregunten por Belinda

Guadalajara— Christian Nodal, quien se presentará en el Palenque de la feria Tepabril, no quiere que le pregunten por Belinda y su reciente ruptura con la cantante, por eso ya advirtió a los organizadores del evento que no dará entrevistas para promover el show.

"De repente los artistas traen problemas personales y me dicen 'no voy a dar rueda de prensa', que es el caso que tenemos ahorita con Christian (Nodal), que pues todo mundo le pregunta de Belinda, entonces me dijo, 'no, pues mejor no voy a dar rueda de prensa'", comentó Gilberto Ochoa, empresario y parte del comité del Palenque.

PUBLICIDAD

Nodal anunció su truene con la popera el 12 de febrero a través de sus redes sociales.

Gloria Trevi, Julión Álvarez y Carlos Rivera también son parte del elenco del Palenque de Tepabril, feria que este año regresa tras la pausa forzada en 2020 y 2021 por la pandemia.

Las celebraciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, en Jalisco, arrancan el 15 de abril, con charreadas y actividades culturales y de entretenimiento en el Núcleo del Pueblo.

Mientras que los shows del recinto gallero arrancan el viernes 22 con Christian Nodal, el viernes 29 estará Julión Álvarez, Carlos Rivera el sábado 30, Gloria Trevi el viernes 6 de mayo, la Dinastía Aguilar el sábado 7 y Banda MS será la encargada de concluir las celebraciones el domingo 8.

La venta de boletos inicia este viernes 4 de marzo a través de ticketsfm.com, botas los potrillos de sucursal Tlaquepaque y taquillas del Palenque.

Los precios van desde los 350 a los 3 mil 500 pesos.