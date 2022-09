Chrissy Teigen revela que abortó para salvar su vida

CDMX.- Chrissy Teigen reveló que su difunto hijo Jack murió en un "aborto que le salvó la vida" y no en un aborto espontáneo como compartió anteriormente.

"Hace dos años, cuando estaba embarazada de Jack, tuve que tomar muchas decisiones difíciles y desgarradoras", dijo Teigen en entrevista.

PUBLICIDAD

"Se hizo muy claro a mitad de camino que él no sobreviviría y que yo tampoco lo haría sin ninguna intervención médica".

La fundadora de Cravings, que comparte a su hija Luna y a su hijo Miles con el cantante John Legend y actualmente está embarazada, señaló que tuvo una excelente atención médica y un maravilloso sistema de apoyo, pero solo recientemente se dio cuenta de que tuvo un aborto.

"Llamémoslo como era: fue un aborto", dijo Teigen, de 36 años. "Un aborto para salvar mi vida por un bebé que no tenía absolutamente ninguna posibilidad. Y para ser honesta, nunca, nunca entendí eso hasta, en realidad, hace unos meses".

La ex modelo dijo que "no le había dado sentido de esa manera" hasta que la Corte Suprema anuló Roe v. Wade.

"Me quedé en silencio, sintiéndome rara por no haberle dado sentido de esa manera", compartió Teigen.

"Le dije al mundo que tuvimos un aborto espontáneo, el mundo estuvo de acuerdo en que tuvimos un aborto espontáneo, todos los titulares dijeron que fue un aborto espontáneo.

"Y me frustré mucho porque, en primer lugar, no dije de qué se trataba, y me sentí tonta porque me había llevado más de un año entender que habíamos tenido un aborto".

Teigen y Legend, de 43 años, anunciaron a fines de septiembre de 2020 que habían perdido a su bebé en un aborto espontáneo junto con una serie de desgarradoras fotos en blanco y negro tomadas dentro de su habitación de hospital.