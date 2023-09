¡Chris Evans ya es un hombre casado!

Ciudad de México.- En una revelación que sorprendió a todos sus fans, este domingo trascendió en varios medios que el actor Chris Evans finalmente se casó con su novia, Alba Baptista, en una ceremonia privada.

De acuerdo con el portal Page Six, la nueva pareja se unió en matrimonio rodeada de sus amigos más cercanos, familiares y algunas celebridades este sábado en su hogar de Boston, Massachusetts.

La razón por la que no se sabía de este enlace, al parecer, es porque supuestamente los invitados a la boda tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad para que no se filtrara información en redes.

También porque muchos de los asistentes eran grandes estrellas de Hollywood. De acuerdo con el informe, entre los invitados destacaron figuras como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Este acuerdo aparentemente también prohibía el uso de teléfonos celulares, para evitar la grabación de videos y toma de fotos. No sorprende esta medida, pues los actuales esposos siempre han mantenido privada su vida amorosa, desde que iniciaron un noviazgo en 2021.

De hecho, fue hasta casi un año después de que empezaron a salir, en 2022, que se supo que ambos eran más que amigos.

"Están enamorados y Chris nunca ha estado más feliz", dijo una fuente a la revista People. "Todos su familia y amigos la adoran".

Alba Baptista es una actriz y modelo nacida en Lisboa, Portugal. Es famosa por haber salido en filmes como La Sra. Harris va a París y The Warrior Nun. Y Evans, es conocido mundialmente por su trabajo con Marvel.

"Eso es absolutamente algo que quiero: esposa, hijos, formar una familia. También es algo que a través de mis largos 41 años también suena cierto. Esas cosas son las más importantes", dijo anteriormente Evans a People.

"Me encanta la idea de la tradición y la ceremonia, tuve mucho de eso en mi vida, así que no se me ocurre nada mejor para crear eso", confesó.