Chiquis Rivera alista el reality 'Chiquis Sin Filtro'

Ciudad de México.- Chiquis Rivera mostrará lo más íntimo de su vida en su nuevo reality show Chiquis Sin Filtro.

El programa, que está grabando con la ayuda de la plataforma Vix, seguirá a la cantante durante su gira por el lanzamiento del disco Diamantes y también su vida familiar en Los Ángeles, California. Aún no tiene fecha de estreno.

"Han dicho tantas cosas (de su vida) y no he tenido la oportunidad de contar las cosas, mi verdad, esta es mi oportunidad de que vean la realidad de las cosas y pues van a ver un poquito de lo que estoy viviendo el día a día, mi carrera, cómo me preparo para mi gira, pero también de dónde vengo.

"De todo lo que he vivido para llegar a este punto lo verán ahí, porque creo que es importante también eso de que me conozcan, quizás especialmente en México no me conocen todavía profundamente y quiero que conozcan esa parte para que entiendan un poquito más de mí", dijo la cantante, en entrevista.

Sobre si sus hermanos (Johnny, Jenicka, Michael y Jacquie) están de acuerdo en aparecer en este nuevo reality, la hija de Jenni Rivera comentó que todas las decisiones que toma las consulta con ellos.

"Sí, ellos me respetan mucho, nos respetamos ambos. Como es mi día a día, si ellos están, o sea, si en la conversación pues están ellos y definitivamente son parte, pues son mis hermanos y para mí son las personas o unas de las personas más importantes de mi vida, así que van a verlos a todos", agregó.

Mañana, Chiquis estrena su nuevo disco, Diamantes, en donde muestra su versatilidad a la hora de componer.

Entre las canciones que presenta está "FUERTE" una composición de Carla Morrison, a quien la heredera de "La Diva de la Banda" admira.

"Soy su fan, obviamente de su música, pero (también) de la mujer que es ella, hemos platicado tanto, me manda mensajes, me ha mandado detalles, me dice cosas tan hermosas, me da consejos.

"Yo estaba entre dos nombres para el disco, otro y Diamantes. Cuando me mandaron esta canción y la escuché dije: 'Ahí en la canción hay una referencia a los diamantes y fue una señal, ella ni lo sabe, no se lo he contado'... esa era la idea y mira, eso es como que me está confirmando el universo, Dios y Carla, sin saberlo", contó.

Chiquis se presentará el domingo 3 de noviembre en el Auditorio Nacional y vivirá algunas semanas en CDMX debido a su participación en La Academia como parte del jurado de ese reality show.