Chicas Pesadas: Con sabor propio

Ciudad de México.- Empecemos por lo más importante: la nueva película de Chicas Pesadas es un musical.

La historia va así: primero salió la cinta original en 2004. Esta la escribió Tina Fey, basada en el libro "Queen Bees and Wannabes", de Rosalind Wiseman. En 2011 salió una secuela. Esa no la escribió Tina Fey; de hecho, no tuvo nada que ver con ella.

Siete años después se estrenó un musical en Broadway basado en la primera película, y fue muy aclamado. Ese sí lo escribió Tina Fey, y su esposo Jeff Richmond hizo la música. Ahora llega esta película, musical, adaptada de la obra, a su vez adaptada de la película. Y también la escribió Tina Fey.

La trama es ya parte del lingo popular: Cady (Angourie Rice) ingresa a un colegio nuevo donde se hace amiga de "Las Plásticas". Ellas son Regina (Reneé Rapp), Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika). A pesar de ser estudiosa e inocente en un principio, Cady pronto se convierte en una de ellas, pero la cosa se complica cuando pone el ojo en el ex de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney).

Algo dice de los tiempos en los que vivimos que, veinte años después, la historia ahora se venda con la figura de la villana al centro. Regina George se convirtió en un personaje icónico en las manos de Rachel McAdams, pero lo que hace Reneé Rapp con él es lo que se conoce coloquialmente como ver nacer a una estrella. La actriz y cantante ya tenía una carrera importante en la televisión y los escenarios, pero su debut en el cine sin duda elevará su perfil.

Por lo demás, la historia ha sido ingeniosamente actualizada por Fey para reflejar cambios como la introducción de las redes sociales y mucha más diversidad, además de usar a los primeros amigos de Cady (Auli'i Cravalho y Jaquel Spivey, robándose todas sus escenas) para contarle la historia a la audiencia. Todas estas alteraciones le dan un sabor propio a una historia cuyas moralejas son tan relevantes hoy como lo fueron hace décadas.

Aplausos también para los directores debutantes Samantha Jayne y Arturo Perez Jr., quienes, junto con el coreógrafo Kyle Hanagami y el cinefotógrafo Bill Kirstein, le inyectan considerable imaginación y energía a las secuencias musicales, haciendo de la experiencia algo dinámico, divertido y con mucha personalidad, y trayendo de regreso, aunque sea por unos días, la fiebre rosa que venimos acarreando desde el año pasado.

CHICAS PESADAS

Tres estrellas

Dirige: Samantha Jayne y Arturo Perez Jr.

Actúan: Reneé Rapp, Angourie Rice y Auli'i Cravalho

Duración: 112 min.