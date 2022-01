Charra milenial

Con el respaldo de su preparación, el talento nato y el carisma como sello distintivo, la cantante chihuahuense Nora González recién vivió una experiencia de ensueño en noviembre pasado, cuando fue nominada a dos premios Grammy Latino, codeándose con leyendas como Vicente Fernández.

Tras su paso por la gala anual, en la que cantó junto a Lupita Infante en el acto de apertura, la joven de 28 años continuó llevando su música a otros foros y realizó una pequeña gira por España, donde fue muy bien recibida.

A su regreso, la originaria de Parral visitó a su familia y pasó las fiestas decembrinas en la entidad para luego regresar a la Ciudad de México, su lugar de residencia desde hace cinco años.

Antes de partir, llegó a la frontera y compartió detalles de su visita a España y de proyectos a corto plazo.

“Tuve un concierto en la Embajada de México en España, estuvo lleno y no me lo esperaba porque apenas me voy abriendo camino. También estuve en un teatro de Madrid que se llama EDP Gran Vía y canté en el Teatro Cervantes en Málaga, las dos fechas fueron con una artista muy reconocida de flamenco que se llama María Toledo y con Marina Carmona, que es otra cantante que admiro mucho”, platicó la ‘Charra Millenial’, como también se le conoce a la intérprete por haber titulado así a su álbum debut.

“Les gusta mucho el mariachi en España, aparte que hace una fusión interesante con el flamenco, que llama la atención y funcionó bastante bien, creo que voy a regresar en el verano”.

Sobre las importantes nominaciones que recibió en las categorías de Mejor Álbum de Música Ranchera y Mejor Canción Regional Mexicana por ‘Cicatrices’, tema que hizo a dúo con Lupita Infante, Nora dijo sentirse satisfecha y motivada para seguir adelante.

“Para mí lo más padre fue haber estado nominada junto a Vicente Fernández, él fue el que se llevó la estatuilla, con justa razón, es el ‘Rey’ y seguirá siendo, pero también muy feliz porque fui la única mujer en la categoría y eso me enorgullece muchísimo”.

La cantante parralense se graduó de Music Business, carrera que durante cinco años cursó en el Berklee College of Music, una de las escuelas de música más importantes, ubicada en Boston, Massachusetts.

“Antes de empezar mi proyecto musical trabajé en disqueras, en Ocesa, en supervisión de películas, estuve metida en la administración. Me gradué en 2016, y antes estuve en un internado de ópera”.

Este 2022 lo empezó grabando su segundo álbum, del que tiene proyectado empezar a lanzar algunas canciones el primer trimestre del año.

“Va a ser un disco muy interesante, un homenaje a alguien que ya verán, y más adelante seguiremos con canciones originales escritas por mí, que también estoy en ese proceso ahorita”.

Las voces para el nuevo disco las hizo en Madrid, mientras que los instrumentos se grabarán en la Ciudad de México. La producción quedará a cargo de la disquera CHR Records y la encargada de la distribución es ONErpm.

Nora, que se ha presentado en festivales internacionales y en escenarios tan importantes como el Lunario del Auditorio Nacional, está disponible para dar un show mexicano de gran calidad. Para contrataciones, los interesados pueden contactar a Tavo Guerrero en el teléfono (614) 302-6847.