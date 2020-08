Internet Internet Internet

Los fanáticos de Chespirito “jamás de los jamases” se imaginaron que producciones como ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ saldrían de la televisión en todo el mundo. Lamentablemente, hoy es una realidad que sólo deja en el aire una pregunta: “¿Y ahora quién podrá defendernos?”.

A diferencia de la ficción y de los escenarios con los que Roberto Gómez Bolaños entró a millones de hogares en todo el mundo, en la vida real no hay chipote chillón que pueda salvarnos de esta triste noticia. Sin embargo, y como bien diría El Chavo: “lo último que se pierde es la barriga, señor esperanza”.

Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante, fue quien dio a conocer este fin de semana que los programas de su padre fueron retirados de más de una veintena de países a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, donde lamentó el suceso y aseguró que él y su familia seguirán insistiendo para que las cosas cambien.

“Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo y estoy seguro que lo lograremos”, escribió Roberto en la red social, y su hermana Graciela comentó: “Es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada”.

Pese a que en los mensajes no se menciona el nombre de Televisa, esta empresa fue la productora de todos los programas de Chespirito y, presuntamente, fue la que decidió sacar las producciones del aire por un desentendimiento. Hasta el cierre de esta edición, la televisora no realizó ninguna declaración.

“¡Que no panda el cúnico!”, diría el Chapulín Colorado, pero es casi imposible no perder la calma, pues esta decisión llega a seis años del fallecimiento de Chespirito (28 de noviembre de 2014, a sus 85 años) y a casi cinco décadas del nacimiento de lo que se considera un programa icónico en la cultura popular no sólo de México, sino de Latinoamérica.

‘Fue sin querer queriendo’

La historia de ‘El Chavo del 8’ inició transmisiones en México en 1973 y las concluyó en 1980, pero ese año no marcó el fin de la popularidad del programa, sino el principio de algo más grande.

Según información proporcionada en el 40 aniversario de ‘El Chavo del 8’ (en 2012), la producción se dobló en total a 50 idiomas diferentes y se retransmitió en al menos 90 países desde la década de los ochenta, incluyendo China, Marruecos, India, Italia, Rusia y Angola.

De acuerdo con distintos medios, tanto ‘El Chavo del 8’ como ‘El Chapulín Colorado’ (realizado de 1973 a 1979), superaron los 60 puntos de rating, por encima de ‘La fea más bella’ y los 40 puntos que apenas alcanzaron los episodios finales de los programas ‘La Academia’ y ‘Big Brother’.

“¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa de Chespirito? Aunque no tengo nada qué ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente”, publicó Florinda Meza, actriz y viuda del cómico, también en Twitter.

Otras de las producciones que salieron de la televisión son las series animadas de ‘El Chavo del Ocho’, que inició en 2006 y tiene más de 100 capítulos, y ‘El Chapulín Colorado’, estrenada en 2015. Además, la plataforma de streaming Blim de Televisa, que tenía disponible varias series originales de Chespirito, las retiró de su catálogo el 1 de agosto.

‘Bueno, pero no te enojes’

A pesar del gran éxito de ‘El Chavo del 8’ y del cariño que millones de personas le tienen a Chespirito, las redes sociales están divididas. Hay quienes lamentan la partida de los programas y quienes comentan a favor de esta decisión alegando que “debió haber desaparecido mucho antes de las pantallas y de nuestra conciencia”, tal como afirma el usuario @diazdelavega1.

Sin embargo, las críticas hacia las producciones de Roberto Gómez Bolaños no son nada nuevo. Desde las primeras emisiones de ‘El Chavo del 8’ hubo una recepción mayormente negativa, ya que el contenido era calificado como “vulgar”, “enajenante” y “no recomendable”, e inclusive, uno de los temas más recurrentes en las críticas es la violencia que muestra la serie a través de los golpes e insultos de los personajes.