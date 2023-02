Celebró Pausini su carrera con shows en 3 países en 24 horas

Ciudad de México.- La italiana Laura Pausini celebró sus 30 años en la industria musical brindando tres conciertos en tres países diferentes en el mismo día.

Después de años de imaginarlo, la intérprete de "Entre Tú y Mil Mares" cumplió su sueño de dar presentaciones en tres países distintos en menos de 24 horas. Laura Pausini se presentó en el Teatro Carcano de Milán, el Harlem's World-Famous Apollo Theater de Nueva York y en The Music Station de Madrid.

Después de 5 años de no pisar los escenarios Laura Pausini fue bien recibida por su público, a quien sorprendió al interpretar su nueva canción "Un Buen Inicio", que creó durante la pandemia de Covid19.

La intérprete de "En Cambio No" comentó durante su presentación en Milán que estaba preocupada de no poder dar estos shows con éxito, pero que siempre está buscando retos.

"Realmente no sabía si lo conseguiría, pero ya que los famosos somos tan observados y juzgados, me gustaría que quien me sigue vea que me esfuerzo, me propongo nuevos desafíos y no por megalomanía, sino por vivir, por sentirme útil, a pesar de que podría disfrutarlo sin hacer ningún esfuerzo... En resumen, me gusta siempre reflexionar sobre lo que hago, cuestionármelo, con toda la pasión que tengo, mientras tenga fuerzas", dijo.

Pausini recorrerá todo el mundo con su gira Laura30, aún no se cuentan con fechas para México.