Celebrará David Bisbal 20 años de carrera con fans mexicanos

Ciudad de México.- David Bisbal celebrará con su público mexicano 20 años de carrera, en lo que podría parecer una de las giras más importantes de su vida artística.

El cantante arrancó su tour en 2022 en la tierra que le vio crecer, Almería, España, para después recorrer el mundo con los éxitos que ha cosechado en dos décadas.

Será el próximo 4 de mayo en Monterrey, 7 en Guadalajara y 9 en la Ciudad de México, cuando Bisbal regrese a los recintos más importantes del país.

"El primer lugar donde celebré este aniversario fue en Almería, porque ahí nació mi sueño de ser cantante, ahí surgió absolutamente todo, después he podido ir a Argentina, Chile, pero ahora sueño con estos conciertos. Para mí no hay un mejor trabajo o no concibo la música si no es presentándome en vivo y en directo", expresó el cantante en conferencia de prensa desde el Auditorio Nacional, donde se presentará.

El intérprete de 44 años destacó la importancia que ha tenido Latinoamérica, especialmente México, en su amplia trayectoria.

"Yo sin Latinoamérica no sería el artista que hoy día soy, ni siquiera la persona, porque he crecido con ustedes, me he empapado de su cultura musical. He aprendido que viven la música de una manera muy apasionado y he aprendido a fusionarla con la mía", apuntó.

Bisbal alcanzó la fama al quedar en segundo lugar de la primera edición de Operación triunfo en 2001 y desde entonces se ha hecho un nombre con éxitos como "Buleria", "Dígale", "Mi Princesa", entre muchos otras.

Temas que tendrá que repasar en un concierto de celebración.

"Voy a trabajar para que muchos compañeros puedan venir a acompañarme en un concierto tan especial. Hacer un repertorio de 20 años siempre es laborioso porque no sabes qué canción puedes dejarte fuera.

"En este tipo de conciertos no puedes fallar, tienes que venir a lo que la gente desea ver en un aniversario. Por lo tanto todas serán singles que han sonado en algún momento en México", resaltó.

Destaco que en el país, es donde ha tenido la oportunidad de explorar otros sonidos musicales gracias a diversas colaboraciones con artistas como Cristian Nodal y Los Ángeles Azules.

"México es el país donde probablemente más colaboraciones he tenido a lo largo de mi carrera, ni siquiera en España he tenido tantas. Lo que más me ha gustado de eso es que todos los artistas son diferentes al género que yo hago, desde Espinoza Paz, hasta Christian Nodal, Los Ángeles Azules, un montón y eso hace que aquí tenga un repertorio diferente a todos los demás países", dijo.

Una nueva mancuerna, ahora al lado de Carlos Rivera llegará en Abril, con el tema "Ahora".

"La colaboración con Carlos salió de forma natural, porque tanto él como yo teníamos muchas ganas de juntarnos en una canción, además en una romántica, porque es algo que nunca va a faltar en nuestra vidas. Carlos empezó de la misma manera que yo, buscando un sueño en un programa de televisión y seguimos trabajando, ha sido un camino no fácil", aseguró.