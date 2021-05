Celebran día de Star Wars con estreno de serie

Hoy se celebra el Día de Star Wars, una franquicia que como el universo, se mantiene en una expansión acelerada gracias a sus numerosas apuestas e interesantes historias.

Se trata de uno de los más grandes legados del cine internacional, un fenómeno que ha sabido adaptarse y aprovechar todos los recursos que la globalización y la tecnología le han otorgado a través de las décadas.

Y justo hoy, como claro ejemplo de ello y en este día tan especial para sus fans, llega al servicio de Disney+ un especial de 70 minutos que marcará el inicio de la serie animada con tecnología CGI (Imágenes Generadas por Computadora) ‘Star Wars: The Bad Batch’, y que a partir de este 7 de mayo lanzará un episodio nuevo cada viernes.

La historia formará parte de los acontecimientos ocurridos en la serie ‘La guerra de los Clones’ (2008). Se centrará en la conocida como Fuerza Clon 99, un escuadrón conformado por Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair y Echo que estarán acompañados por el pequeño Omega en sus andanzas por la galaxia.

Este grupo especial llamado ‘El lote malo’ consta de una serie de clones distintos, modificados genéticamente para tener habilidades especiales, parte de los esfuerzos de la entonces República Galáctica y los expertos en clonación del planeta Kamino en experimentar con mejoras y modificaciones para los clones.

Los hechos se desarrollan directamente después de la Orden 66 del Emperador Palpatine, aquella que acabó con la Orden Jedi, y durante el nacimiento del Imperio Galáctico. Se estima que se verá a estos clones trabajar junto al Imperio, y rebelarse tras descubrir la realidad y maldad de Palpatine.

Viejos conocidos

Además de los miembros de ‘El lote malo’, también volveremos a ver al Capitán Rex, y como era de esperarse, todos los clones serán interpretados por el actor Dee Bradley Baker, quien también les dio voz en las series animadas ‘The Clone Wars’ y ‘Star Wars: Rebels’. También, según el tráiler, estarán presentes el rebelde Saw Gerrera, el miembro del Imperio Grand Moff Tarkin y Fennec Shand, la mercenaria interpretada por la actriz Ming-Na Wen en la serie ‘The Mandalorian’ y que ahora veremos en su versión animada.

Esta serie promete seguir indagando en tres de los aspectos más fascinantes del universo de Star Wars durante las películas precuelas (Episodios I II y III) y los años siguientes en ese universo: la individualidad de los clones, lo que sucedió con los clones tras la Orden 66 y cómo fueron esos primeros años del Imperio Galáctico, visto desde los ojos de los soldados que serían desechados con la llegada de los Stormtroopers.

El clan de la nueva serie

Fuerza Clon 99, el ‘lote malo’:

-Hunter: el líder del escuadrón, cuya habilidad especial incluye destreza y sentidos mejorados, y ser experto en el combate cuerpo a cuerpo.

-Wrecker: el de mayor tamaño del grupo, con súperfuerza y resistencia impresionante.

-Crosshair: el francotirador del escuadrón, capaz de acertar básicamente todos sus disparos gracias a su visión mejorada.

-Tech: sus habilidades especiales incluyen razonamiento,. inteligencia y capacidades de análisis mejoradas.

-Echo: un soldado con partes cibernéticas implementadas en su cuerpo que le permite conectarse a la interfaz tecnológica de cualquier nave o androide.

Lo que viene

‘The Mandalorian’, temporada 3 / Diciembre de 2021

‘Andor’ (serie) / Para el 2022

‘Star Wars: Escuadrón Pícaro’ / Diciembre de 2023

Proyecto sin título de Taiki Waititi (película) / Diciembre de 2025

‘Ashoka’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Rangers of the new Republic’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Obi-Wan Kenobi’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Acólito’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Lando’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Star Wars: Visions’ (serie) / Fecha sin anunciar

‘Una historia de droides’ / Fecha sin anunciar

Proyecto sin título de Kevin Feige / Fecha sin anunciar