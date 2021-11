Celebra Lin-Manuel ‘Encanto’ musical

Al componer los temas para el filme animado ‘Encanto’, Lin-Manuel Miranda reflexionó sobre la visibilidad internacional que ha logrado la música latina en la última década.

Desde su despacho en Nueva York, el ganador de los premios Pulitzer, Tony, Grammy y Emmy compartió su punto de vista acerca de la inclusión de artistas como Maluma, Carlos Vives y Sebastián Yatra en el soundtrack del filme, ya en cines.

“Antes tenías que cantar en inglés para que te escucharan en todo el mundo. Eso ya no es así”, opinó el nominado al Oscar por el tema ‘How Far I'll Go’, de ‘Moana: Un Mar de Aventuras’.

Conocedor de las raíces latinas de su familia, que provienen de Puerto Rico, Lin-Manuel reclutó a Vives para que interpretara el tema ‘Colombia, Mi Encanto’ y a Yatra para ‘Dos Oruguitas’.

“Me encanta que J Balvin, Bad Bunny y Mike Towers no tienen que aprender inglés para hacer el ‘crossover’. Su impacto ya es mundial y no es necesario hablar inglés para pegar aquí. Creo que Estados Unidos lo está entendiendo finalmente”.

“Cuando yo era más pequeño, uno de los grandes momentos de la música fue cuando Shakira empezó a cantar en inglés y hubo un ‘boom’ con su trabajo, o cuando Marc Anthony empezó a interpretar salsa en inglés. Eso fue fascinante, pero todos crecemos, evolucionamos, aprendimos de eso y ya lo tenemos claro: la música latina está dominando”, expresó el compositor de 41 años.

Debuta como director de cine

Apenas este año, Miranda debutó como director de cine con ‘Tick, Tick. Boom!’, película ya disponible en Netflix. Además, fungió como productor ejecutivo del documental ‘Rita Moreno: Just a Girl who Decided to Go For It’ y del filme animado ‘Vivo’.

El neoyorquino, creador del exitoso musical de Broadway ‘Hamilton’, consideró que una de las grandes fortalezas de las canciones de ‘Encanto’ es su diversidad de estilos musicales.

“Sabía que podía escribir un reguetón y un hip hop y un rap y no iba a estar condicionado a un género porque la historia se narra en Colombia”.

“Hay momentos de folclor, de vallenato, y hay pop y hay un poco de todo porque el mundo está listo para esta mezcla y esta fusión de música en un mismo filme”, precisó.

‘Encanto’, sobre una familia que vive en comunidad rural colombiana, significó para el entrevistado una oportunidad de explorar la cultura de ese país sudamericano.

“Mi papá tiene una perspectiva que yo no tengo. Yo crecí en un barrio de Nueva York y él creció en el barrio de un pequeño pueblo de Puerto Rico. Su perspectiva sobre la familia, que es el tema de la película, era totalmente distinta a lo que yo hago, a lo mío”.