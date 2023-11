Celebra Jon Secada ser un pionero del 'spanglish'

Ciudad de México.- Pionero del movimiento "spanglish" en los Estados Unidos, y uno de los primeros en ser reconocidos en Billboard y Grammy con canciones en español, Jon Secada se enorgullece de tal hazaña y comparte su felicidad con colegas exitosos del momento.

El cubano-estadounidense de 62 años recordó cuando su canción "Otro Día Más Sin Verte" formó parte del crossover en la Unión Americana, aunque primero lo dio a conocer en inglés; y cómo fue reconocido con su disco Amor, en 1995.

"Mi idioma natal es el español, pero mi primer disco fue en inglés (Jon Secada, 1992), y como tuvo muy buena aceptación lo que hicimos con el sencillo (mezclar inglés con español), salió el trabajo en español seis meses después (y el disco Otro Día Más Sin Verte, 1992). Fue una locura porque ambas entraron a los charts de Billboard, y fueron inscritas para el Grammy, algo inusitado en aquella época", platicó Jon, quien tiene tres gramófonos.

Intérprete de "Angel" y "Do You Believe in Us", Secada fue el lanzamiento de Emilio y Gloria Estefan, en la época en la que los latinos que sonaban en la Unión Americana eran Los Lobos, Vikki Carr, Los Tigres del Norte, Selena, Luis Miguel y Julio Iglesias.

El artista se mostró muy agradecido de que lo sigan reconociendo por su historial musical y de que en la industria la apertura sea tan grande que ahora haya latinos que brillan en español.

"Me da mucha alegría escuchar canciones en español, en listas de popularidad que no tienen sólo la etiqueta de 'latino'. Ya sea Karol G, J Balvin, Peso Pluma, Bad Bunny todos ellos están en un sitio privilegiado y gracias a una apertura, a una evolución.

"A mí me tocó ser de los de la generación de los noventas que empezamos con eso, empujando, ya sea Shakira, Ricky Martin, y muchos que comenzaron a ser nominados (al Grammy) y de pronto ahora ves canciones en español en las categorías más importantes", reflexionó desde su casa en Miami.

Retorna con celebración noventera

Jon Secada fue confirmado como una de las estrellas invitadas del 90's Pop Tour que se realizará este 2 de diciembre en la Arena Ciudad de México, con un elenco que incluye a Mercurio, Laura León, Kabah, Sentidos Opuestos y Caló, entre otros.

"Somos del tiempo en que los éxitos sonaban en radio y conozco a algunos de ellos por sus canciones. He tenido juntas virtuales, pero cuando llegue a México haré ensayos para que todo salga como debe ser.

"Me emociona volver a México con este show, que la verdad sé que es muy diferente, por el lugar, el diseño, pero estará muy bien. No recuerdo hace cuánto que no voy a México, quizás unos siete, ocho años, pero verás nos divertiremos y la pasaremos muy bien", advirtió Jon Secada.

Para esta ocasión, BoBo Producciones diseñó el concepto XMas Party para celebrar Navidad, y el músico dijo que será una sorpresa lo que presenten sobre la temporada, todos en conjunto.