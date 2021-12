Celebra Figueroa colaboración de 'Chente' con Joan Sebastian

Ciudad de México.— De todo el repertorio musical que dejó grabado Vicente Fernández, el que más "le llega" a José Manuel Figueroa es el listado de canciones que grabó en el disco Para Siempre, que le compuso y produjo su padre, el también fallecido Joan Sebastian.

"Uno de los momentos más bellos que viví fue cuando mi padre le hizo un disco y pude ser testigo de todo eso. Poder ver, participar, fue algo histórico. Yo le tengo mucho cariño a ese disco.

"Vicente tenía magia en su voz, en su forma de interpretar, canciones y sentimientos siempre fueron de él, muy propios, pero ese disco es algo genial", recordó José Manuel en entrevista telefónica.

Aquel álbum, lanzado en diciembre del 2007, lanzó sencillos que se volvieron clásicos en la carrera de Chente, como "Estos Celos", "La Derrota" y "Para Siempre", muy especiales para el hijo del ídolo de Juliantla.

Y aunque no se veían con tanta frecuencia como querían, platicó el cantante y compositor, sí había una sincera relación de fraternidad entre ellos. Figueroa vio a "Chente" a principios del año pasado, cuando Vicente ya se encontraba totalmente retirado de los escenarios.

"De las últimas veces que lo vi fue en el rancho Me invitó a desayunar cuando yo andaba en Guadalajara y cuando llegué no estaba en su casa, me fui a las caballerizas y estaba esperando a que naciera un poni, uno de los caballos miniatura que tenía. Ahí andaba todo desvelado, el viejo querido.

"Estuvimos platicando de la vida, de muchas cosas, mientras esperábamos a que naciera la cría. Luego nace, y me dice: 'levántala', y la levanto Luego me dice: 'arréala' y '¡cuidado!'. Me gritó bien fuerte. Y yo bien espantado, dije: 'ya la desgracié, ya la quebré'. Y me dice: 'no te vaya a patear'. Y nos reímos mucho".

José Manuel, el más popular de los hijos de Joan Sebastian, dijo que el patriarca de los Fernández siempre puso la vara alta en cuanto a tesón y profesionalismo.

"Siempre fue ejemplo de esfuerzo, de talento, su gran amor por su familia. Siempre entregaba todo. Es el número uno, el único de México, el mejor cantante que tenía México. Es irreemplazable. México pierde a su más importante cantante.

"A Don Vicente lo conocí desde pequeño, solía escuchar su música desde pequeño. Me asombró su voz. Tenía como unos siete años cuando lo conocí. En el Million Dollar, de Los Angeles. Iba con mi padre y fue mágico. Los encuentros con él siempre eran luz, alegría, de una forma u otra siempre me sentí protegido por él".

De 46 años edad y con una carrera artística de más de casi 30 años, el también compositor y empresario planea acudir en persona a dar el pésame a la familia Fernández al Rancho Los Tres Potrillos.