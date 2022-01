Celebra Dior la artesanía de la moda en París

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

París.- El atelier, el taller de las manos, ocupó el lugar primordial este lunes para un refinado desfile de Dior el primer día de la Semana de la Moda de París, cuyo objetivo es elevar el trabajo de las costureras detrás de escena de la casa. Numerosas estrellas acudieron al Museo Rodin, donde se realizó el desfile, incluida la actriz Rosamund Pike y la estrella de la serie “The Crown” Claire Foy, quien posó para las cámaras, exclamando: “Es hermoso, estoy asombrada”. Otra celebridad presente fue la modelo y actriz Cara Delevingne, quien fue criticada por no usar cubrebocas. A continuación algunos detalles destacados de las colecciones primavera verano 2022: Dior celebra la artesanía La diseñadora Maria Grazia Chiuri dijo que quería demostrar cómo el trabajo de decenas de “pequeñas manos”, muchas de ellas costureras que han trabajado en el taller por décadas, eran igual de importantes que la moda. Los abrigos de lana blanca con numerosas cuentas y bordados fueron un ejemplo perfecto. Más que ornamentar la prenda, le creaban su silueta pesada y chic. Arte y artesanía, decía Chiuri a través de la ropa, son lo mismo. Una falda de crepé gris con la cintura alta parecía casi viva gracias a grandes bordados que hacían ruido y se agitaban sobre la modelo con estilo pixie. Las medias bordadas también fueron un gran tema para la primavera, y el ejército de costureras de Dior se puso a trabajar para embellecer varias piezas llamativas. Desafortunadamente, el gran peso del bordado de paillette no siempre creó las figuras más favorecedoras para los muslos, aunque todas estaban finamente ejecutadas. En cuanto a estilos, hubo toques de la década de 1960 con cuellos tipo Peter Pan en blusas de sensual organza transparente o en trajes sastre con solapas de satén negro masculinas y corte entallado. Cara Delevingne sin cubrebocas Se han aplicado medidas estrictas en la Semana de la Moda de París para cumplir con las indicaciones del gobierno francés en medio del aumento de infecciones por la variante ómicron. El Covid-19 ha dejado a la industria de la moda de rodillas ante la cancelación de numerosos desfiles, cortando incluso temporadas enteras. Los desfiles se están presentando nuevamente bajo la condición de que los invitados muestren que han sido vacunados y usen cubrebocas mientras están sentados. Es la misma regla para todos, sean famosos o miembros de la prensa. Francia registra en la actualidad la mayor cantidad diaria de casos nuevos de coronavirus en Europa. La actriz Rosumund Pike dio un buen ejemplo al ponerse cuidadosamente el cubrebocas tan pronto se sentó a pesar de llevar un intrincado tocado de Dior. No muy lejos, la actriz de “The Crown” Claire Foy también usó un mascarilla después de posar para las cámaras. La modelo y actriz Cara Delevingne hizo que la gente la volteara a ver por malos motivos: no se puso el cubrebocas mientras veía el desfile en primera fila. Schiaparelli pregunta a un ser supremo Daniel Roseberry dijo que quería responder a la sensación “persistente de agotamiento” y ese sentimiento “desganado” que le ha dado la pandemia a muchos. En especial, el diseñador de Schiaparelli se preguntaba cómo los característicos motivos surrealistas de la casa — expuestos primero por la fallecida y gran Elsa Schiaparelli entre las dos guerras mundiales — pueden ser relevantes en un mundo donde la misma realidad es cambiante. ¿La respuesta? Roseberry acudió a las alturas, canalizando lo celestial. Dijo que fue un cambio “hacia lo elemental” para comprender el caos. Esta colección se convirtió en el terreno de la sacerdotisa de la alta costura, que usaba exagerados sombreros circulares, vestía de dorado, blanco y negro y flotaba brillante y resplandeciente. Joyería dorada de 24 quilates creaba un tono especial al pender en el busto de una modelo moviéndose en todas las direcciones como si estuviera sostenido por poderes sobrenaturales. Siluetas de columna se alzaban hacia torsos con empalmes que se abrían como una flor espacial en el busto, o en un enorme pechero en negro acompañado por joyas. Algunas de las siluetas se acercaban al límite del pastiche, como algunos picos que salían incoherentemente del busto de una modelo. Pero la construcción meticulosa de muchos de los vestidos, como uno con tentáculos dorados que semejaban a una medusa, compensaron esto. El ambiente palaciego, -- Le Petit Palais — con sus múltiples moldes y bustos también le agregaban algo de drama griego. Gaultier recuerda a Thierry Mugler El diseñador francés Thierry Mugler, cuyos dramáticos diseños fueron usados por celebridades como Madonna, Lady Gaga y Cardi B, falleció a los 73 años. El anuncio en su cuenta oficial de Instagram señala que murió el domingo. Mugler era contemporáneo de Jean Paul Gaultier, quien admira su trabajo. También era conocido por su estilo arquitectónico, definido por hombros amplios y una diminuta cintura. Mucho se ha dicho a lo largo de los años sobre las tensiones entre estos dos grandes de la moda, rumores que según Gaultier pertenecen al pasado. En una declaración agridulce el lunes, Gaultier dijo a The Associated Press que Mugler "se ha ido para refrescar el estilo de los ángeles y los demonios. El cielo era su color". "Enorme talento", agregó. "Siempre en busca de la perfección con su estilo único".