Celebra David Bisbal con gira y dueto

Monterrey, México.- En sus 20 primaveras musicales, David Bisbal ha tenido la fortuna de unir su voz a la de figuras mexicanas como Juan Gabriel, Christian Nodal, José José, Marco Antonio Solís "El Buki", Alejandro Fernández y hasta con Los Ángeles Azules.

A esa larga lista se une su nueva colaboración con Carlos Rivera, con quien grabó el tema "Ahora", una coautoría de ambos, que saldrá a la luz en abril.

"He hecho colaboraciones con todos, desde el señor Alberto (Juan Gabriel) que en el cielo esté, que siempre le pido que me siga ayudando", dijo ayer Bisbal desde tierras regias, a donde llegó a ofrecer una rueda de prensa para hablar de su 20 Aniversario Tour México 2024 y una firma de autógrafos para sus fans.

El cantante "calienta" el ambiente entre sus seguidores, que podrán verlo el 4 de mayo en el Showcenter Complex, en Monterrey; el 7 en el Teatro Diana de Guadalajara y el 9 en el Auditorio Nacional.

"Estoy aquí en México no solamente porque he venido a dar a conocer los conciertos de mayo, sino precisamente para continuar con mis colaboraciones. Ayer (el martes) grabé un videoclip con alguien que hace muchísimo tiempo quería colaborar con él: Carlos Rivera", reveló el español.

"Es un artista que tiene de alguna manera un inicio parecido al mío. Sobre todo en mi país, en España, lo quieren mucho, cosa que yo siempre valoro cuando estoy en España, que abracen a los artistas latinoamericanos que vienen con tanta ilusión, porque con esa ilusión llegué en 2003 a México, siendo yo muy pequeño, con mis rizos bien largos y con cuatro o cinco chicas de club de fans".

Bisbal saltó a la fama tras su participación en el reality español Operación Triunfo y Carlos Rivera en La Academia.

"Ahora" es un tema que coescribieron ambos y hasta ahora por fin pudieron grabar.

"En el caso de Carlos, me da felicidad, es un artista que lleva su bandera de México como yo llevo la mía de España. Hace muchísimo tiempo queríamos colaborar juntos, él ha tenido un montón de colaboraciones también. Hace tiempo que la compusimos en CDMX", contó.

Se trata de una balada pop que aseguró el intérprete de "Ave María", "Dígale" y "Mi Princesa", será una especie de himno.

Respecto a su gira por el país para celebrar junto a sus seguidores sus 20 años de carrera, prometió que será una fiesta en grande.

"Es un concierto muy extenso, te digo que no habrá tiempo para descansar, y lo digo por la experiencia que he tenido en los diferentes países que nos hemos presentado. Ya me moría de ganas de llegar a México, puesto que ha sido siempre un país prioritario, donde la gente me recibe como un mexicano más y a mí me gusta mucho", aseguró Bisbal.

"Se trata de hacer una fiesta, que la gente conozca de inmediato tanto las canciones rápidas, como las canciones más lentas o baladas que hemos ido compartiendo. Será como una montaña rusa donde la gente podrá subirse en la parada que quiera".