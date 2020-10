Celebra Bobby Pulido por streaming

Este próximo viernes 30 de octubre llegará al escenario virtual el cantautor Bobby Pulido, para celebrar con todos sus fans 25 años de trayectoria musical, debido a la pandemia que aqueja a todo el mundo, este festejo no lo pudo realizar de modo presencial y es por eso el intérprete de “Desvelado” se adapta a la nueva normalidad para festejar a lo grande con un concierto online a través de la plataforma Econcerts.tv.

“Aunque desde hace tiempo teníamos planeado celebrar con un concierto totalmente en vivo en Monterrey con invitados especiales, pues se tuvo que buscar otra alternativa debido a la pandemia, no se dio, así que de la mano de Econcerts, así que estoy muy contento y emocionado de reencontrarme con mi público aunque sea virtualmente” dijo Bobby Pulido en entrevista para El Diario.

Un show completo

En el evento el cantante de 47 años de edad, interpretará sus más grandes éxitos de antaño como “Llegaste a mi vida”, “Le pediré”, “Cantarle a ella” entre muchos más, además dentro de esta celebración tendrá dinámicas para interactuar con sus fans.

“Estamos realizando unas encuestas con toda la gente que me sigue, porque quiero que este show sea un interactivo, donde mis fans puedan decidir lo que quieren que cante, habrá muchas opciones en mis redes sociales donde me pueden decir las canciones que quieren oír, tendremos varias dinámicas porque además los fans estarán vía Zoom, siempre he dicho que necesito alimentarme del público y hacer un concierto así es un poco frío por ser virtual, pero van a estar acompañándome vía Zoom y voy a ver a todos los fans, para no sentirme solo, obviamente será imposible que estén todos, es por eso que les pido vayan a adquirir su boleto de entrada a este evento”, indicó.

Durante la transmisión también lanzará un sencillo denominado ‘Llórame’ que será parte de su próximo material discográfico.

Pide el apoyo a sus seguidores

El artista busca con este concierto reactivar el trabajo, pues aseguró que todos las personas dedicadas al medio del entretenimiento han padecido bastante los estragos de la pandemia.

“Esta pandemia ha sido muy difícil para todos, en la industria musical ha pegado muy duro esta situación, a todos los que nos dedicamos al entretenimiento, históricamente cuando pasa algo grave en el mundo, siempre el músico esta para donar su talento y recaudar fondos, hacemos cosas altruistas y con esto que está pasando no podemos hacer absolutamente nada, es muy difícil para nosotros entonces ahora nosotros requerimos el apoyo de la gente, hoy más que nunca, espero que mucha gente se una y pueda disfrutar del show, sé que mis músicos y todo mi equipo de trabajo les estaremos muy agradecidos”, aseveró.

25 años de trayectoria

Bobby Pulido, inicio su carrera en el año 1995, obteniendo popularidad sobre todo en el norte de México y en los estados fronterizos de los Estados Unidos. Lanzo temas en distintos géneros, tanto en inglés como en español, dándose a conocer en otros países de Latinoamérica. Ha obtenido varios premios en su país natal así como en México. Debido a su popularidad entre el público femenil obtuvo el apodo de “Golden Boy” “el chico de oro”.

Lo más difícil

Compartió que ha sido lo más difícil dentro de su trayectoria musical.

“He vivido momentos difíciles, claro que sí, como mi enfermedad que he padecido desde el reflujo, el año pasado me operaron y en algún momento si pensé en que a lo mejor ya no iba a poder cantar nunca; pero gracias a Dios salí adelante ese fue un momento muy difícil en mi carrera, pero la pandemia se lleva el primer lugar, porque jamás habíamos vivido algo así en la historia, el tener la agenda completamente vacía es algo muy duro”, concluyó.

EL DATO

Concierto online

25 años de trayectoria Bobby Pulido

Día: viernes 30 de octubre

Hora: 20:00 horas

Transmisión a través de: www.econcerts.tv

Costo: 288 pesos / 13.00 dólares

Adquiere tu pase en: superboletos.com