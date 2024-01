Celebra Bayona nominaciones por 'La Sociedad de la Nieve'

Agencia Reforma | Le enorgullece competir contra lo mejor del mundo con una historia que no se podía abordar, con tanta entraña y pasión, sin el español Agencia Reforma | Le enorgullece competir contra lo mejor del mundo con una historia que no se podía abordar, con tanta entraña y pasión, sin el español Agencia Reforma | Le enorgullece competir contra lo mejor del mundo con una historia que no se podía abordar, con tanta entraña y pasión, sin el español

Ciudad de México.- Sin duda, dice en entrevista el cineasta Juan Antonio (J.A.) Bayona, La Sociedad de la Nieve, producción sobre los 16 supervivientes de los Andes tras un accidente aéreo en 1972, es su película más compleja, se le mire por donde se le mire. "Pensando en Tótem, es una película fantástica de Lila (Avilés) que se quedó fuera (de la nominación al Óscar). Ahora sí que nunca sabes lo que puede pasar". Le enorgullece, primero, que busque dos Óscar el próximo 10 de marzo (Película Internacional y Maquillaje y Peluquería) al serle reconocidos sus valores de producción. Pero lo segundo, y más importante desde su punto de vista, es que logra competir contra lo mejor del mundo en su rubro con una historia que no se podía abordar, con tanta entraña y pasión, sin el español. "Me hace muy feliz la nominación a Película Internacional, porque realmente se siente como una categoría muy potente: estás compitiendo contra las mejores películas del año. Algunas favoritas se quedaron fuera. "Además, llamar la atención de la Academia de Hollywood con una película en español es muy complicado siempre, yo he estado rodando películas en inglés los últimos años y es profundamente más sencillo poder llamar la atención de Hollywood cuando hablas en su idioma. Cuando lo haces en español, cuesta el doble de esfuerzo", expresa en enlace virtual desde España. Yo, Capitán, de Matteo Garrone (Italia); Días Perfectos, de Wim Wenders (Japón); Sala de Profesores, de lker Çatak (Alemania), y La Zona de Interés, de Jonathan Glazer (Reino Unido) son las rivales de esta superproducción que desde su estreno el pasado 4 de enero en Netflix, está en el top 10 de más de 90 países, y en México ocupa el segundo lugar. Justo ayer se estrenó en la plataforma La Sociedad de la Nieve: ¿Quienes Fuimos en la Montaña?, documental de 36 minutos, escrito y dirigido por Manuel Romo, sobre la realización del filme, que, considera Bayona, le permitirá al público conocer que el rodaje fue una aventura llena de retos y proezas. "Es una buena pieza, creo, porque refleja muy bien la atmósfera que se vivía en el rodaje, el espíritu que se tenía en el trabajo en equipo, un trabajo que exigía mucho esfuerzo, porque las condiciones eran muy complicadas. Pero también, como puedes ver, hubo mucho sentido del humor y muy buen ambiente", advierte el realizador, de 48 años. En el metraje se cuenta cómo en el arranque del rodaje (precisamente secuencias de cuando se estrella el avión en las montañas) Bayona y su cuadro de actores, estaban enfermos de Covid. "Con los actores estuvimos ensayando casi dos meses, todos en burbuja, tuvimos un cuidado extremo con el Covid, y fue la primera semana, cuando empezamos a rodar, que nos contagiamos todos. "La verdad es que a mí me pilló un día encerrado en un container (cabina) con un micrófono, dirigiendo, el día 10 que cumplía de estar contagiado. Afortunadamente, al día siguiente estaba ya afuera, pero todos los actores tenían Covid. "Se sintió como un inconveniente, y luego como una ventaja, porque ya estaban todos los actores inmunizados y nos quitamos esa preocupación", comparte. El documental también da cuenta de cómo se filmaron emotivas escenas en las que Bayona, con lágrimas y conmovido frente al monitor, hacía señas para indicar el corte. "Era un rodaje muy emocionante. La historia que contábamos era muy delicada y realmente vivíamos esas emociones, las dejamos salir nosotros y los actores", rememora. Bayona se siente muy halagado y querido por su cine, especialmente en México, dice, país al que le gustaría venir pronto. Está agradecido por el arrasador paso de La Sociedad de la Nieve en el mundo, pero para él sí es vital y emocionante ir a la gala del Óscar y, ¿por qué no?, pensar en que se puede llevar una estatuilla dorada. Se le pregunta sobre qué le dijo Steven Spielberg cuando se encontraron en la pasada entrega de los Globos de Oro. "Tuvimos la oportunidad de charlar brevemente y ahí me confesó que había visto la película y que le había gustado mucho. Siempre es muy agradable que personas a las que admiras hablan de y reconozcan tu trabajo. Para mí, eso es muy especial".