Cecilia Galliano revela que abortó cuando estaba con Sebastián Rulli

Cecilia Galliano confesó frente a las cámaras que sufrió un aborto cuando todavía estaba casada con Sebastian Rulli y fue mucho antes de que naciera Santiago, hijo de los dos famosos.

Fue para el programa "HOY" en la sección de "Pónle la cola al Burro",conducida por Jorge Van Rankin, donde la modelo reveló que cuando quedó embarazada de su segundo hijo, y que el primero en enterarse fue su amigo Omar Chaparro, tuvo que cuidarse más, ya que antes habían perdido a otro, informó El Universal.

"Estando en "Hazme reír", yo estaba en el camerino y voy a hacer pipí y le digo 'Omar ven', a Omar Chaparro, 'necesito que vayas a la farmacia de Televisa y necesito que me compres una prueba (de embarazo)' y ahí frente a Omar hice la prueba y le dije 'Omar estoy embarazada'. El fue como el que me guardó el secreto un rato", comentó la argentina.

"Sebastián estaba feliz, Valentina (su primera hija) estaba feliz. Lo que pasa es que también era como con cuidado, porque ya habíamos perdido un bebé y el ginecólogo tienes que dejar el reality y acostarte. Yo le dije que no, que no iba a dejar de trabajar que si el bebé se quería quedar, que se quedara y si no pues no tenía que ser".

La también actriz de telenovelas como "La taxista", y "Una familia con suerte", entre otras, habló que la separación con Rulli que pese a que fue dolorosa también fue tranquila, ya que no pelaron por el tema de su hijo, porque para ellos lo más importante es que él se encuentre bien.

"Claro, (fue difícil), yo tenía un bebé de meses y muchos años de pareja y una nena de 9 años y una vida y un sueño. Así me acuerdo estar sentada en la casa y decir '¿y ahora qué?' No la pasé bien y no la pasé bien por muchas razones que ahora se quedarán conmigo y en su momento serán para mi hijo", comentó.

A pregunta de El Burro que si era reincorosa, Galliano no supo qué decir.

"No sé, en el momento que estoy en pareja, para mi es un todo, o sea todo lo que tenga, alma, cuerpo, material es tuyo. Soy muy entregada y entonces cuando pasan cosas, tú esperas que no pase y entonces te sientes decepcionada, pero no es culpa de la otra persona sino tuya. Me llevo coordial con él... En el divorcio no hubo ningpun desastre el convenio fue muy claro y muy rápido, o sea no voy a discutir, no discuto por mi hijo". aseguró.