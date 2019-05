Cautiva The New Kids on the Block a paseños

Ciudad Juárez— La de hoy fue una noche de recuerdos, de baile y de algunas lágrimas con ‘The Mixtape Tour’, la gira que encabezan The New Kids on the Block en su llegada a El Paso.

En honor al nombre de la gira, este concierto se desarrolló como un ‘mixtape’, -aquellos cassettes que se llenaban en la era de los 80s con las canciones favoritas que se atrapaban en el radio-, sin un orden establecido.

Así pues, a las 8:00 p.m. los gritos llenaron el Don Haskins Center cuando aparecieron Jordan y Jonathan Knight , Donnie Wahlberg, Joey McIntyre y Danny Wood en una plataforma elevada, rodeados de pirotecnia y una lluvia de confeti.

El espectáculo constó de dos escenarios, uno rectangular al fondo y al centro, una plataforma circular con elevador hidráulico.

‘The Way’ fue el tema de apertura y fue parte de un popurrí inicial formado además por ‘My Favorite Girl’, ‘Summertime’, ‘You Got it (The Right Stuff)’, ‘Block Party’ -con la que bajaron del escenario a saludar de mano a cuantas fans pudieron en su camino a la plataforma circular- ‘, y ‘Games’, donde Danny lució su talento para el break dance.

A partir de ahí empezó la dinámica dictada por el título de la gira, con la llegada de Tiffany y su éxito ‘I Think We’re Alone Now’. Debbie Gibson fue la siguiente en aparecer con un popurrí de canciones que incluyó ‘Out of the Blue’, ‘Shake your love’, y Electric Youth’, uno de sus temas más famosos.

Los anfitriones de la noche volvieron al escenario con una serie de baladas de su repertorio, como la cortavenas ‘Please Don’t go Girl’

Segundos después saltó al templete Salt-N-Pepa, quienes se presentaron sin su integrante DJ Spinderella, pero igual armaron el baile con ‘None of Your Bussiness’, ‘Whatta Man’ y ‘Let’s Talk About Sex’.

Jonathan, Joey, Danny, Jordan y Donnie retomaron la batuta del show con ‘Tonight’ y ‘Boys in the Band’, que aprovecharon para escenificar una historia de las boy bands iniciada, claro, por ellos. Cabe mencionar que para esta parte invitaron a las porristas de UTEP a acompañarlos en la coreografía.

Luego, impresionados por una asistente de nombre Vanessa que portaba una camiseta de Selena, la invitaron a subir al templete y le pusieron la canción de ‘Bidi Bidi Bom Bom’ que bailaron junto a ella.

Naughty By Nature hizo una aparición breve, pero no por eso menos celebrada gracias a sus emblemáticos temas ‘O.P.P.’, ‘Feel Me Flow’ y ‘Hip Hop Hooray’.

El ritmo cambió en segundos para darle paso a Debbie Gibson quien subió al esen una plataforma interpretando al piano ‘Foolish Beat’, ‘Only in my Dreams’ y ‘Lost in Your Eyes’ a dúo con Joey McIntyre.

Salt-N-Pepa llegó intempestivamente a cambiar el ritmo del concierto con ‘Shoop’.

Luego, Tiffany regresó para interpretar las baladas que la hicieron famosa ‘All This Time’ y ‘Could’ve Been’.

La noche cerró con una espectacular actuación en conjunto para ofrecer el tema ‘80’s Baby’, creado especialmente para celebrar la gira The Mixtape Your.

Setlist de The Mixtape Tour

‘The Way’

‘My Favorite Girl’

‘Dirty Dancing’

‘Summertime’

‘You Got It (The Right Stuff)’

‘Block Party’

‘Games’

‘I Think We’re Alone Now’ (Tiffany)

‘Out Of The Blue’/’Shake Your Love’/’Electric Youth’ (Debbie Gibson)

‘Didn’t I’/’Valentine Girl’/’If You Go Away’

‘Please Don’t Go Girl’ (New Kids on the Block)

‘None Of Your Business’/’Whatta Man’/ Let’s Talk About Sex’ (Salt-N-Pepa)

‘Tonight’

‘Boys In The Band’

‘Cover Girl’

‘O.P.P.’ (Naughty By Nature)

‘Hip Hop Hooray’ (Naughty By Nature)

‘Foolish Beat’/’Only In My Dreams’ (Debbie Gibson)

‘Lost In Your Eyes’ (Debbie Gibson y Joey McIntyre)

‘Shoop’ (Salt-N-Pepa)

‘All This Time’/ ‘Could’ve Been’ (Tiffany)

‘I’ll Be Loving You’

‘Step By Step’

‘Push It’ (Salt-N-Pepa)

‘Hangin’ Tough’

‘80s Baby (Tiffany, Salt-N-Pepa, Naughty By Nature y Debbie Gibson)

New Kids on The Block

Son los pioneros del movimiento ‘boy band’. El productor Maurice Starr formó este grupo en Boston, Massachusetts en 1984 luego de una serie de audiciones.

Sus años de auge fueron a finales de la década de 1980 y principios de 1990, años en los que vendieron más de 190 millones de copias.

Algunos de sus éxitos son ‘You Got It (The Right Stuff)’, ‘Please don’t go girl’, ‘Games’, ‘Cover Girl’, ‘Hangin’ Tough’, ‘I’ll be Loving You’ (Forever), ‘Step by Step’, y ‘Tonight’.

Tifanny

Tiffany Renee Darwish, nacida en Norwalk, California se hizo famosa por sus temas de pop adolescente a finales de la década de 1980. Entre sus canciones más famosas están: ‘I Think We’re Alone Now’, ‘All This Time’, ‘Could’ve Been’, ‘I Saw Him Standing There’.

Debbie Gibson

La cantante nacida en Brooklyn, Nueva York fue a los 17 años, la persona más joven en escribir, producir e interpretar una canción que llegó al número uno en Estados Unidos: ‘Foolish Beat’. Actualmente prefiere ser llamada Deborah (su nombre real) y se mantiene activa componiendo temas y participando ocasionalmente en Broadway.

Las canciones que la han inmortalizado son ‘Electric Youth’, ‘Only in My Dreams’, ‘Shake Your Love’, ‘Lost in Your Eyes’, ‘Out of the Blue’, ‘No More Rhyme’, ‘Wake up Love’, y ‘Staying Together’.

Salt N Pepa

Este trío de hip hop formado en Queens, Nueva York llegó a cimentar el camino para muchas estrellas actuales del género. Lo forman Cheryl ‘Salt’ James, Sandra ‘Pepa’ Denton, y Deidra ‘Spinderella’ Roper.

Sus hits son ‘Shoop’, ‘Push It’, ‘Let’s Talk About Sex’, ‘Whatta Man’, ‘None of Your Business’, ‘Expression’, y ‘Shake Your Thang (It’s Your Thing)’.

Naughty By Nature

Esta banda nativa de Nueva Jersey en 1989 la conoces por temas como ‘Feel me Flow’, ‘O.P.P.’, y ‘Hip Hop Hooray’