Cautiva Sam Smith a 17 mil en el Palacio de los Deportes

Ciudad de México.- Cautivador..., así se mostró Sam Smith ante su público, al que enamoró con todo su ser, más allá de su identidad sexual o de su estilo musical.

Risueño, extasiado y conmovido, Smith, de las pocas estrellas de la música de impacto internacional que se identifica como "no binario", se desplazó anoche por la gran estatua dorada de la diosa Afrodita, hecha de fibra de vidrio, que fue su escenario en el Palacio de los Deportes.

Dividido en tres partes, "Love", "Beauty" y "Sex", su espectáculo lo inició el artista británico en la parte más alta de la efigie, vestido con un top tipo corset, de tacons altos y con la barba perfectamente arreglada.

"¡Canten conmigo, Ciudad de México", gritó casi al inicio ante 17 mil 400 asistentes, y con los coros de "Stay With Me", "I'm Not the Only One" y "Like I Can".

"Este es el sonido más hermoso que he escuchado en la vida, no esperaba esto. Es algo de una sola vez, es un momento inolvidable y les agradezco tanto, y todo".

A lo largo de la velada, el ganador del Óscar, del Grammy y del Brit Award definió su recital como un poco de cabaret, de discoteca, de bar, de zona segura.

"Es un encabronado sitio de libertad", exclamó.

Interpretó "Diamonds", "How Do You Sleep" y "Dancing with a Stranger", tres canciones que ha expuesto como algunos de sus momentos más dramáticos por infidelidad, drama emocional y engaños sexo-afectivos.

Se tiró al piso, se contoneó y mostró que le costó trabajo levantarse, pues tuvo que sostenerse en un pedestal.

Mudó de indumentaria para "Beauty", con un vestido amplio tipo princesa victoriana, con falda vaporosa y velo blanco.

"Soy una de esas personas afortunadas que tiene la oportunidad de ser altavoz, vehículo, y celebro el arte, a los artistas, a los creadores y a las personas que se identifican conmigo, a quienes son mis amigos", relató antes de presentar a Lucy Jules para cantar "Lay Me Down", y luego a Patrick, con "Love Goes".

El artista de 31 años se lució con "Gimme", que tuvo como invitada a la canadiense Jessie Reyez, su telonera.

Se cambió por camisa y pantalón negro, brillantes, con sombrero vaquero, y puso a bailar a su público con piezas como "Latch" y "Feel Love", esta última de Donna Summer, y se puso un gran abrigo, esponjoso, de color rosa.

En la parte de "Sex" usó un atuendo sado, leather y labial rojo y bailó y cantó "Human Nature", el cover de Madonna, y "Unholy", una de sus piezas más conocidas.

Excluyó varios de los éxitos que le han dado notoriedad, como "Man I Am", incluido en el soundtrack de Barbie; "Vulgar", el sencillo que hizo con Madonna"; "Writing's on the Wall", que hizo para la película del agente James Bond Spectre, y "Desire", el sencillo más reciente y que grabó con Calvin Harris.

Mañana el intérprete ofrecerá un segundo concierto en el Palacio de los Deportes.

LE AYUDAN CON LA ALTURA

- Sam Smith vino a la CDMX con un entrenador vocal personal, quien le ayudó a acoplarse a la altura.

- En su camerino, recopiló testimonios de representantes de la comunidad LGBT+ para una colección de videos que está filmando.

- Se reunió con sus músicos y bailarines para leer unos fragmentos de reflexiones que él mismo escribe en su diario.

- En el hotel donde se hospedó comió enchiladas de pato, sopes de requesón y sopa criolla.

- En su catering se incluyó té inglés y pastillas de menta y de eucalipto.