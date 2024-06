Cautiva director mexicano festival de LA con Omar Chaparro

Ciudad de México.- Para la función de exhibición que Alonso Álvarez hizo el viernes de su película The Wingwalker: Viaje al Corazón en Los Angeles Latino International Film Festival (LALIF), cargó con la familia, los amigos y un montón de directivos y creativos de Disney, HBO, FX y NBC Universal, con quienes ha trabajado y querían ver el resultado del largometraje.

Presentar un filme es algo muy estremecedor y de expectativa. No me gusta embellecer nada, pero nos ha ido muy bien. Espero que en Guadalajara disfruten tanto la peli como acá, y que el estreno sea algo muy lindo, genial".

Omar Chaparro, el protagonista del largometraje, no pudo acudir a la función, pero sí irá a la del próximo sábado 8 de junio en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

"Yo tuve que pedir permiso porque estoy trabajando en México. Omar no pudo estar porque tiene rodaje nocturno y sólo le dieron chance para Guadalajara. Soy pesimista por naturaleza, prefiero que me den una sorpresa a que me agarre la depresión.

"Llevo 18 años viviendo en Los Ángeles y he hecho muchas cosas aquí, por eso están los showrunners y ejecutivos de FX, de NBC Universal, un grupo de gente de Nueva York. Me dijeron que venían porque querían ver el resultado. Aaron Paul (de Breaking Bad) es amigo mío, iba a tener un papel en la película y por sus horarios no pudimos", contó Álvarez en enlace telefónico desde California.

La película, que tendrá su estreno en cines de México en octubre, se estrenó antes en el Chicago Latino Film Festival y, con la respuesta que tuvo del público, el mexicano criado en Tampico se sintió aliviado y motivado.

"Uno de los productores viajó a Chicago y me mandó un audio muy bonito porque me dijo que la gente se conmovió. Omar está muy distinto, de hecho, no lo reconoces a la primera y a varias personas de aquí (estadounidenses) les di contexto de quién es, no lo conocían.

"Un día invité a Adal Ramones a verla. Otro día vino Eugenio Derbez, he tenido buenos comentarios. Yo quisiera el Óscar para Omar, el Ariel, lo que sea. Soy una persona que no ha tenido mucha suerte en su propio país y por eso terminé viniéndome para acá", comentó.

Este largometraje, que fue adquirido por Disney, aborda la historia de Julián, un señalero de aeropuerto que es viudo y debe ser deportado justo cuando su hija tiene francas posibilidades de entrar a cirugía para trasplante de corazón.

"Me han dicho que nadie ha visto a Omar de esa manera, le dije que lo quería con 20 kilos más, el pelo largo, así lo filmamos.

"Muchos gringos que no lo conocen me preguntan por él y quedan asombrados. Eso me encanta. Yo estoy feliz de lo que está pasando".

De la experiencia que ha vivido alrededor del encuentro fílmico liderado por Edward James Olmos y con sede en Downtown y Hollywood, comentó que recibió una cantidad abrumadora de solicitudes para ver el largometraje.

"Tenía miedo de que no se vendieran boletos, y a los dos días de que salieron a la venta, se agotaron. La verdad es que hasta se me olvidaron mis papás en la lista. Yo estoy filmando en México (The Gringo Hunters), luego voy a Tijuana, y con trabajos logré permiso y estoy feliz acá, todo lo que ha sucedido es lo mejor", dijo quien ha dirigido episodios de Snowfall, American Horror Stories y The Twilight Zone.