Cassandro: Una historia inspiracional

Ciudad de México.- Juan Gabriel, Elton John, Liberace, Freddie Mercury, todos cantantes sumamente talentosos que abrazaron su feminidad sin tapujos y que fueron aceptados por todo tipo de público, incluso en épocas en que la homosexualidad era un tema tabú. En un contexto parecido -aunque con una profesión diferente- podríamos incluir a Cassandro, el luchador profesional mexicoamericano que rompió paradigmas y llevó el concepto de los "exóticos" a la cultura popular.

El camino, por supuesto, no fue fácil, y de ahí la fascinación por contar su historia, primero en el cortometraje The Man Without a Mask (2016), luego en el documental Cassandro, The Exotico (2018), y ahora en esta película de ficción que tomó al Festival de Sundance por sorpresa.

Roger Ross Williams dirigió aquel corto, y desde entonces quedó prendado de la historia de Saúl Armendáriz; tanto, que decidió centrar su ópera prima en él, después de una fructífera carrera, en el documental que lo llevó a ser el primer director afroamericano en ganar un Óscar.

El cariño y admiración que tiene por el luchador emana de cada poro de esta película biográfica que cae en muchos de los lugares comunes de una producción de este tipo, pero que aún así encuentra maneras de sorprender y evitar el camino fácil, aunque sin querer ocultar que esto se trata de una carta de amor a Armendáriz y, por ende, de una historia inspiracional.

El mismo "Cassandro" -su alter ego- fue consultor de la película, por lo que se entiende que tampoco se ahonde demasiado en sus momentos más oscuros -de fama, de adicciones- y más bien se haga énfasis en la forma en que logró ganarse el respeto de un deporte y de una comunidad sumamente machistas. La película tiene un punto de vista y se aferra a él. El resultado es emotivo y bien logrado.

Cabe mencionar también que a pesar de que la película se enfoca en los logros y relaciones personales más importantes de Cassandro (donde entran Raúl Castillo y una breve aparición de Bad Bunny), su verdadero corazón y pulso están en la relación con su madre, interpretada por la gran Perla de la Rosa.

Igualmente, García Bernal entrega una de las mejores interpretaciones de su carrera, contenido, fiel y convincente, sin caer en la caricatura en las escenas de lucha libre.

Agreguémosle la impecable fotografía de Matias Penachino y la emotiva música de Marcelo Zarvos, y Cassandro se lleva todos los aplausos.

Cassandro

3.5 estrellas

Dirige: Roger Ross Williams

Actúan: Gael García Bernal, Raúl Castillo y Perla de la Rosa

Duración: 107 min.