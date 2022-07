Casada con su público

La primera actriz Sylvia Pasquel se encuentra en tierras chihuahuenses para presentar su exitoso y divertido monólogo ‘No seré feliz, pero tengo marido’.

Con un guion de Viviana Gómez Thorpe la historia cuenta la vida de “Viviana”, una mujer que lleva 27 años de casada y quien de joven apostó por lo que ella creía era la mejor manera de ser romántica: el matrimonio.

Hoy se presenta en el escenario del Teatro de los Héroes con dos funciones, 7 y 9 de la noche y mañana en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda, en el Centro Cultural Paso del Norte.

En entrevista exclusiva para El Diario, Sylvia aseguró sentirse feliz de regresar a tierras norteñas.

“Muy contenta de regresar al estado grande, después de una pandemia donde estuvimos en el encierro, no se podía hacer nada de manera presencial y esta nueva oportunidad que tenemos de volver presentar la obra ha sido maravilloso”, dijo la primogénita de la dinastía Pinal.

“El público me ha recibido muy bien, con mucho cariño, me ha premiado, hemos tenido llenos totales, la gente me quiere y yo se los agradezco porque yo amo lo que hago, salgo al escenario a divertirlos a que la pasen bien, que se lleven un mensaje, una sonrisa y las ganas de volverme a ver”, compartió la actriz.

Pasquel es la encargada de dar vida a Viviana o Vivis, de manera ágil y divertida, irá contando a los espectadores paso a paso lo dulce y amargo que es un matrimonio, a su vez da consejos de cómo mantener tanto tiempo una relación de pareja e irá reflexionando de algunas cosas, donde recordará algunos consejos de su abuela.

Aseguró que el público chihuahuense es muy especial. “En toda la República Mexicana me han recibido muy bien, cada público tiene lo suyo, sobre todo el público del norte que es muy festivo, risueños, que aplaude mucho, muy agradecido y se siente muy bonito, lo agradezco mucho’, expresó.

Una obra de gran impacto y mensaje

Durante la entrevista compartió que le aporta en lo personal y aseguró que la puesta en escena tiene una propuesta para que los matrimonios mantengan una vida feliz en pareja.

“Me aporta muchas cosas, porque es la historia que está pensada y planeada para parejas, porque nos caen muchos veintes como parejas, de repente nos vemos reflejados en esta historia, porque muchas veces uno se casa y ya no se tienen los detalles de cuando novios. La propuesta de la obra no es llegar a un divorcio o separación, la propuesta es que las parejas tengan una vida feliz”, indicó

Refirió que jamás imaginó el impacto tan grande que tendría este monólogo, ya que aseveró que el teatro es un albur.

“No, nunca lo llegue a pensar, porque el teatro es un albur, uno nunca sabe que va a pasar, en primer lugar por el reto que implicaba de que fuera un monólogo, era una responsabilidad muy grande llevar todo el peso de la obra, que durante una hora y veinte minutos mantener al público entretenido y coincidente de la historia era una responsabilidad muy grande y el miedo también de que no fuera dar yo el ancho y que fuera a cumplir en taquilla, porque una cosa es que estés trabajando y dándolo todo, y también vendas boletos”.

“Ya tengo siete años haciéndola, hasta creo que ya me va a costar trabajo hacer otra obra con otros matices, hasta ahorita la que se ha mantenido muy bien, es ‘Rosa de dos aromas’ la cual hago al lado de mi hermana Rocío, es una delicia y nos divertimos mucho, pero fuera de eso no he aceptado ningún otro proyecto con otro personaje”, reveló.

Con una amplia trayectoria, Sylvia Pasquel es reconocida por su gran talento y versatilidad de sus personajes, cuenta con 64 años de trayectoria y contó que es lo que le falta por hacer.

“Hay dos obras de teatro que siempre me han gustado ‘Un tranvía llamado deseo’ y ‘La Celestina’ son dos obras que me gustan mucho, ojalá algún día las pueda hacer”.

EL DATO

No seré feliz, pero tengo marido en Ciudad Juárez

Viernes 15 de julio

Función: 8 PM

-Lugar: Centro Cultural Paso del Norte

-Boletos en Don Boleton

-Precios en efectivo:

-Planta Baja - $605 pesos

-Segundo Nivel - $495 pesos

-Tercer Nivel - $385 pesos

-Palco 1er nivel - $605 pesos

-Palco 2do Nivel - $495 pesos

-Se deben seguir medidas preventivas (Portar cubrebocas y mantener sana distancia).

-Menores de edad acompañados de un adulto.

-Edad mínima 16 años

-Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

-En pago con tarjeta aplica un cargo extra por cada boleto.