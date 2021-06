Carolina Sandoval ‘La venenosa’, sin filtros

En una era digital, globalizada, de apariencias y seguidores en las redes sociales, en la que ser auténtico parece misión imposible, Carolina Sandoval Guzmán demuestra que la calidad y la calidez de las personas siempre se imponen.

“Para mí, mostrarme tal cual soy fue un despertar, es una etapa a la que llegamos; soy una soñadora, soy esa chica que es lo que un día soñó ser, todo lo que soy yo lo visualicé desde niña, jugaba con mis muñecas y gracias a dios soy mamá de dos niñas y es lo que me sale mejor en la vida, soñé con agarrar un micrófono y, mira, ahora me dedico a la comunicación”, dice Carolina.

Presentadora de televisión, periodista, locutora, escritora y actriz de teatro, radicada en Estados Unidos hace ya casi 22 años, con dos hijas, su particular transmisión por redes sociales, su “Almuerzo con Caro”, logra más de un millón de vistas en 20 minutos, superando a cualquier canal de televisión.

“Yo no soy un gurú, ni perfecta. Lo que yo digo tiene que ver con mis experiencias. Yo no le digo a la gente cómo vivir, cada quien debe buscar, todos los seres humanos tenemos momentos que nos harán reaccionar para buscarse, saber ser lo que quieren ser. Yo por lo menos lo he descubierto ahora con mis redes sociales, creo que soy como un life coach y así somos todos, todos tenemos experiencias de vida para compartir y retroalimentarnos unos a otros, simplemente hay que ser genuina y hacer lo que amas”.

Con más de 26 años de trayectoria, no solo está orgullosa de su nacionalidad, sino resalta siempre sus raíces venezolanas, su lenguaje y su comida típica del país que la vio nacer.

“Hay que respetar todas las formas de pensar, igual así con las redes sociales… ayudan si las sabes administrar, para conocernos, y habrá quien no tenga el carácter para aguantar todo lo que se dice en las redes, pero no te deben robar el sueño, hay que publicar lo que te haga feliz y tratar de usar para bien las redes”, comenta Sandoval.

A la par, también defiende a los latinos a capa y espada. Siempre ha manifestado su empatía por los migrantes, así como defendido la importancia del empoderamiento y la autoestima de la mujer latina.

“Fuera de lo que he conseguido, me siento que soy una mujer exitosa simplemente por haber nacido del vientre que vengo, de venir de dos personas imperfectamente perfectas llenas de mucho amor.Ser mamá, esposa, lo que he aprendido, y ser feliz, aquí y ahora… porque el futuro no sabemos si se va a dar o no”.

A casi un año de haber salido de su anterior trabajo, donde dio luz, espontaneidad, chispa y creatividad en el lugar que ocupó, ganándose el cariño de su público, éste aún la sigue a través de sus redes sociales, las cuales van creciendo exponencialmente, y hoy pisa más fuerte que nunca.

Carolina ha tenido la osadía de romper paradigmas, y no en vano su peculiar manera de hablar de manera honesta, con cero complejos, factor que ha motivado a sus fans al tenerla como fuente de inspiración. Sin miedo al qué dirán, habla de sus operaciones de busto, así como de su retoque en la nariz a los 20 años.

Con 2 libros en su haber, “Dime qué posteas y te diré quién eres” y “La “@Venenosandoval en tiempos de #pandemia” con el primero, narrado por ella misma, ahora en audiolibro.

“Van a llorar, hay partes muy conmovedoras, hago un paseo por tus emociones a través de la voz, eso lo van a poder experimentar en el audiolibro, que ya lo pueden adquirir en Amazon y muy pronto podré estar presentándolo en El Paso o en Ciudad Juárez”.

