Carlos Trejo ofrece 250 mil pesos a Adame por pelear contra él

Ciudad de México.— Luego de la pelea callejera de Alfredo Adame, su enemigo número uno, Carlos Trejo, no desaprovechó el momento y se burló de él.

"Yo ya hablé con Maythe, la señora que golpeó a Adame, cosa que me molesta porque me ganó, se metió antes que yo”, dijo entre risas.

Además, el autor de ‘Cañitas’ lamentó que en todo el momento que duró el conflicto entre Adame y la familia, no apareció ningún elemento de seguridad.

"Sabemos que Adame está afianzado, está afianzado en la Defensa Nacional, está yendo a firmar los días primero y quince (de cada mes). Es decir, que durante todos estos años todo mundo ha dicho que este tipo anda armado por todos lados. Lo agarró la Defensa y ahora sí está afianzado”

El ‘cazafantasmas’ también quiso recordar que Mary Paz Banquells, exesposa de Adame, dijo que Adame estuvo en un hospital siquiátrico.

Trejo tampoco puede creer que, a pesar de que todos vieron el video, Alfredo Adame mienta y diga que fue él quien le dio una golpiza al conductor.

"Todo mundo vio los videos y sabemos la ‘guamiza' que le puso esta Maythe, la ‘guamiza’ que le puso la muchacha, hasta lo desarmó. Sabemos perfectamente que es un enfermo”

Por otro lado, Carlos Trejo comentó que recientemente en una revista leyó que Alberto del Río, estrella de la WWE, estaba organizando la tan ansiada pelea Adame vs Trejo.

"Yo no estaba enterado. Yo le hablé (a Alberto) y le dije si sabía algo de esto y me dijo que no. Fui a comer con él y me dijo que si quería la armamos. Pero ni siquiera él estaba enterado de esa pelea que (supuestamente) estaba organizando. Imagínate hasta dónde miente (Alfredo Adame)”.

Finalmente, Trejo dijo que le ofrece 250 mil pesos en efectivo si se sube a pelear con él.

"Si no, pues le digo a mi esposa que nos haga el paro”, dijo en tono de burla refiriéndose a que Adame demostró que no se sabe defender.