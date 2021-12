Carlos Cuarón se ríe del dolor en ‘Amalgama’

El absurdo de la condición humana, los conflictos internos y el dolor son temas que aborda el mexicano Carlos Cuarón en “Amalgama”, película que se estrena el próximo 9 de diciembre en salas de todo México.

En entrevista para El Diario, el director y guionista de 55 años comparte los motivos que originaron su tercer largometraje, así como detalles de la historia en la que actúan Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Tony Dalton y Stephanie Cayo.

Escrita por Cuarón y Luis Usabiaga, “Amalgama” tiene cuatro protagonistas: tres hombres y una mujer que se encuentran en un congreso de dentistas en la Riviera Maya; Elena tiene una antigua amistad con Chema, pero no con Hugo ni Saúl, quienes de inmediato se sienten atraídos por ella.

Al calor de las copas, uno de ellos propone viajar a una isla privada para continuar la fiesta; una vez ahí, las confesiones y enfrentamientos irán revelando los demonios que cada uno carga.

“La película es una amalgama de muchas cosas, es tratar de explorar el absurdo de la condición humana a partir de estos cuatro personajes. Cada uno viene cargando una historia de dolor y es una oportunidad para explorar los celos, lo femenino, la masculinidad, la dependencia tecnológica y también el aislamiento, las relaciones humanas, el egoísmo, el perdón, todos eran temas y nos daba la oportunidad de hacer una película con cuatro personajes protagónicos que también generan una amalgama actoral”, platica Carlos Cuarón.

A ocho años de haber estrenado “Besos de azúcar”, el director ahora promociona esta cinta de tintes cómicos que fue concebida en las hermosas islas del Rosario, Colombia.

“Yo había ido al festival de Cartagena a presentar dos cortos, y Manolo Cardona, a quien conocí en esa ocasión, me invitó a pasar el día en ese paraíso, y es tan bonito y me la estaba pasando tan bien que pensé que tenía que filmar algo ahí. Para la tarde que regresamos ya tenía el concepto de la película, la idea general. Por supuesto no acabé filmando ahí, pero ése fue el origen”.

Trasladada al Caribe mexicano, el paradisiaco escenario le va perfecto a la historia por el manejo de contrastes que domina el director de “Rudo y Cursi”.

“A mí me gusta mucho manejar los contrastes, y en este caso no fue la excepción, me dije ‘si estamos en un paraíso, algo muy terrible tiene que estar pasando’ y nos dedicamos Luis y yo a meterle jiribilla a los personajes, a explorar su dolor, y usar el paraíso no sólo para descansar la mirada y echarte en una tumbona, sino para realmente meterte en los conflictos de los personajes, que son seres humanos como cualquier otro”, expresa.

Respecto a los actores y la actriz que actúan en la cinta, el realizador les reconoce sus aportes creativos durante el proceso de filmación de “Amalgama”.

“Son cuatro actores muy propositivos, muy creativos, muy imaginativos con los que trabajamos de una manera con mucha complicidad. Tuve la fortuna, además, sin saberlo yo, de que ellos son amigos íntimos, sobre todo los tres hombres, los elegí por separado y luego me fui enterando en los ensayos de lo cercanos que son. Todo esto lo que genera es una enorme química actoral que se refleja en la pantalla”.

Concluida la postproducción de “Amalgama”, Cuarón se sentó a escribir lo que será parte de su próximo proyecto, con toda la experiencia que le ha dejado continuar activo y perfeccionar el estilo que ya mostraba desde “Sólo con tu pareja”.

“Espero haberme vuelto un mejor escritor con el paso de los años, al menos esta película es superdistinta a las anteriores, nunca había trabajado con un ensamble actoral donde son cuatro protagónicos y todo el reto que eso implica. Es una manera distinta de aproximarse al evento cinematográfico. Y sigo aprendiendo, el día que deje de aprender, apago la luz y vámonos”, concluye Carlos Cuarón.