Cardi B se declara culpable de ataque en club de striptease

Ciudad de México.— Cardi B se declaró culpable de dos cargos menores por agresión y peligro imprudente, tras el conflicto ocurrido en un club de striptease en 2018 en Nueva York.

Cardi B, de 29 años, se presentó a la corte vestida de blanco y recibió un castigo con 15 días de servicio comunitario, según TMZ.

"Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones. Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcar a mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y admitir.

"Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos, y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans", dijo la intérprete de "Up" a través de un comunicado.

De acuerdo a la denuncia, Cardi B ordenó un ataque contra dos camareras de un club de striptease, las hermanas Jade y Baddie Gi, debido a que supuestamente una de ellas se había acostado con su pareja, Offset.

La acusación original contra la rapera incluía 12 cargos, incluidos dos delitos graves; sin embargo, 10 fueron desestimados.

Como parte de la declaración de culpabilidad, Jade y Baddie Gi obtuvieron una orden de protección, en la cual Cardi B deberá mantenerse alejada de ellas durante 3 años.