Cardi B hace historia

Tras una enérgica presentación en el escenario del Staples Center de Los Angeles, Cardi B se lleva el gramófono en la categoría de Mejor Álbum de Rap por 'Invasion of Privacy' y hace historia al convertirse en la primer mujer en solitario en ganar en esta categoría.

La cantante le ganó a Mac Miller ('Swimming'), Nipsey Hussle ('Victory Lap'), Pusha-T ('DAYTONA') y a Travis Scott ('ASTROWORLD').

En total, Cardi B recibió cinco nominaciones este año, incluyendo Álbum del Año, Canción del Año ('I Like It'), Mejor Rap Performance ('Be Careful') y Mejor Dúo o Grupo por la colaboración con Maroon en 'Girls Like You'.

El premio Grammy 2019 a Mejor Álbum R&B fue para H.E.R., quien se llevó a casa su segundo galardón de esta premiación.