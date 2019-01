Captan a Eastwood con mujer de 23 años

Ciudad de México— Clint Eastwood podría estar saliendo con una chica de 23 años llamada Noor Alfallah y quien en 2018 fue vinculada con Mick Jagger.

El actor y director estadounidense, de 88 años, fue captado el lunes por la noche manejando una camioneta en cuyo asiento trasero viajaba Alfallah, con quien se le ve platicar.

Según el Daily Mail, ambos salieron de un exclusivo club nocturno en Hollywood. Sin embargo, Alfallah matizó que no tiene ninguna relación sentimental con Eastwood, quien acaba de estrenar la película La Mula; aclaró que sólo hay amistad de él con su familia, que también habría estado en el lugar.

"No hay relación (afectiva), no estamos saliendo. Somos amigos de la familia, mi familia estaba ahí y eso es todo. Mis padres estaban ahí, al igual que otros amigos", explicó Alfallah.

Eastwood ha estado saliendo desde hace unos meses con Christina Sandera, quien trabajaba como mesera años atrás. Además, recientemente fue visto conversando con la familia Alfallah.

Ganador del Óscar, se divorció en 2014 de su segunda esposa, Dina Ruiz, y tiene siete hijos de diferentes relaciones.